黎智英顾问：苹果日报缺资金或在数日内停运

知情人士透露，在香港政府动用《香港国安法》冻结公司资产并逮捕高级编辑和高管之后，香港《苹果日报》手头的现金仅可以维持几周的正常运营。壹传媒创始人黎智英的助手兼顾问西蒙（Mark Simon）则透露，《苹果日报》已经没有办法获取更多资金，本以为能撑至月尾，但情况越来越难，被迫停止运作是“数日内的事”(in a matter of days) 。

据路透社报道，壹传媒创始人黎智英的助手兼顾问西蒙（Mark Simon）今日（21日）透露，由于香港保安局已冻结三间公司的资产，相信《苹果》被迫停止运作是“数日内的事”。

他说：《苹果日报》已经没有办法获取更多资金，公司将于今日召开董事局会议，讨论该如何走下一步。

彭博社则从消息人士处获悉，为了继续印刷业务和支付员工工资，《苹果日报》正计划通过法院寻求救济，并希望利用其台湾业务管理通过美国营利性众筹平台GoFundMe.com和PayPal的数字捐赠。

该人士说，高管们现在正在研究维持报纸运营的可行性，包括检查其仓库中的墨水和纸张供应。目前尚不清楚该报如何支付员工工资，甚至常规供应商和零售商是否会继续与其开展业务。

香港01此前报道，港府警告七家银行不要处理该公司的银行账户。

据在交易所的信息显示，被警方冻结的苹果日报资产中的1800万港元（312.04万新元），只是母公司壹传媒截至3月底5.214亿港元现金中的一小部分。但是，该人士说，鉴于各种法院命令和金融机构被警告不要处理涉嫌违反国家安全的账户，该报是否可以使用这笔现金尚不确定。

苹果日报周末报道，壹传媒董事会计划在周一要求香港保安局释放一些冻结的资产，以便在月底前支付员工的工资。