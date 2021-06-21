香港公民党11名区议员退党

香港政府据悉将于7月安排区议员逐一宣誓，另将抗争派立场声明书纳入“负面清单”。预计至少有170名区议员将被取消资格（DQ）。香港公民党多名区议员先后宣布退党，至今公民党仅剩下五名区议员。

据《星岛日报》报道，香港公民党昨晚声明说，过去几天公民党共接到了11位区议员要求退党的通知。声明指，香港的政治局势于过去两年出现了急剧而重大的变化。在《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例》通过后，区议员需要宣誓，出任区议员的党友和前党友承受沉重的压力，各有自己的盘算和考量。

公民党指，深信即使经历了几波退党潮，议员数目锐减，但依然有工作的空间。公民党仍会以推动民主、自由、人权、法治为目标，奉行一国两制、港人治港，并将确立新定位，开创新服务，积极参与公民社会的事务，致力协助民间组织的工作。公民党表示，正重新装修总部办公室，以配合新的运作模式。

现任公民党区议员包括东区区议会主席黎志强、东区区议员梁兆新及魏志豪、沙田区议员容溟舟及陈珮明。

宣布退党的区议员有：深水埗区议员刘家衡、葵青区议员张钧翘、观塘区议员王嘉盈、油尖旺区议员余德宝、荃湾区议会主席陈琬琛、身兼该党执委和青年公民主席的深水埗区议员李俊晞、荃湾区议员陆灵中、离岛区议员李嘉豪及容咏嫦、沙田区议员陆梓峂及麦梓健。

