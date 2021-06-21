中国恒大触及四年低点后飙高

中国恒大股票周一早盘盘初一度跌至逾四年盘中低位，但随即大幅拉升，最大上涨近7%，为3月底以来盘中最大升幅。

据彭博社报道，宏观地产调控趋严叠加市场对中国恒大高债务的担忧下，周一开盘恒大股价延续上周阴跌之势，很快触及逾四年盘中低位；但随后迅速止跌反弹，香港时间10时36分，报10.42港元，升逾5%。

自去年9月传出债务风波以来，恒大股票已自高点下跌约50%。多重压力缠身的恒大也激起空头兴趣，IHS Markit数据显示，中国恒大最新卖空股数占自由流通股的比例约为23%，为2018年9月以来最高。

不过恒大也在积极自救，本月以来公司多次回购股票试图击退“空军”，同时摩根大通在月初将中国恒大评级上调至超配，称潜在回购有望短期提振股价。渣打也表示，恒大情况要好于去年9月；随着恒大流通股票的减少，对冲基金卖空的风险也在增加；多空因素叠加下料恒大股价未来走势震荡难免。

为控制房地产泡沫和防范背后的金融风险，去年下半年以来，中国已出台了“三道红线”和房地产贷款集中度管理制度，加大对房地产行业负债规模增长的管控。

就恒大本身而言，除了近期商票未能按时兑付、打折售楼等传言之外，其债务压力、与盛京银行之间的股权及融资关系也受到关注。彭博此前报道称，中国监管部门据悉要求主要债权行对恒大集团债务敞口开展压力测试，子公司恒大地产此前已被中诚信列入信用评级观察名单。

