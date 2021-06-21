中国首批“电竞本科生”毕业 可选哪些职业？

中国传媒大学动画与数字艺术学院数字媒体艺术（数字娱乐方向）专业的毕业设计展6月18日落幕。意味着这些2017年入学、被称为首批“电竞专业”的本科生距离真正毕业只差一个典礼了。

据今日头条号“飞鱼谈教育”报道，孩子喜欢打游戏，让众多家长恼火，如果自己的孩子学一个跟游戏相关的专业，家长们或许会更加恼火。在大家的认知中，游戏毁了很多孩子的学业，所以大家对游戏相关的东西都很难喜欢起来。

不过，需要说明的是，学习“电竞专业”可真不是为了玩游戏，它和计算机专业、会计专业一样，已经成为高校里正式的专业，大家不必觉得游戏都能变为大学专业很奇怪，

值得一提的是，电竞专业需要学赛事策划、赛事运营、游戏引擎、三维美术、经典游戏分析、高等数学、线性代数等课程。既有和制作游戏有关的内容，也有偏管理、策划类的知识，大家关注的直转播、赛事运营等也要学。

首批“电竞本科生”毕业后，可选择在以下八种职业发展：

01：电竞解说

就是在大型的电子竞技比赛上，为观众提供解说，与足球比赛上的解说员一样。

02：电竞主持

一场大型的活动或歌舞表演，需要一两位主持人，将每个表演串联起来，同时带动现场气氛。对于电竞行业来说，电竞赛事上，电竞主持也是不可或缺的。

03：比赛运营

一场电竞赛事的正常推进，需要幕后专业的电影运营人员来推进，比赛才能如期成功举办。

04：电竞策划

不管是哪个行业，策划人员都是必不可少的。电竞行业也是如此，一场大型的电竞比赛，需要电竞策划人员进行精心的活动策划，以保证整个赛事的流程合理。

05：赛事支持

电竞选手们的精彩，赛事的正常推进，都需要赛事支持人员在幕后默默地付出。

06：游戏制作

在很多人的眼里，游戏制作似乎都是码农的工作。但是如果学习的是电子专业，肯定也会学习游戏制作的相关专业知识，毕业之后也可以去网络公司做游戏的程序员或开发人员。而且自身学过这个电竞专业，比一般的程序员还更有优势。

07：职业教练

大学毕业之后，年龄已经在22至24岁之间，早已不是当打之年。这个时候的电竞毕业生，可以选择当职业教练。现在整个电竞行业发展得如火如荼，当电竞选手的职业教练，是非常不错的选择。

08：游戏主播

自媒体直播这几年发展得很不错，一个在大学学过电竞专业的人才，玩游戏直播更是得得心应手。