香港公民科官方教材首提中央“全面管治权”

香港公民与社会发展科将于9月推出，逐步取代高中通识教育科，因应教科书首年未及出版，教育局首次为新科推出官方教材。上载的首批电子简报，涵盖涉及中央与特区关系、《香港国安法》等“一国两制的内涵和实践”课题，首次提到中央对港拥有“全面管治权”，并指为特区制定《香港国安法》，而非把相关全国性法律列入《基本法》附件三在港实施，是坚持“一国两制”原则的体现。

据星岛日报报道，“一国两制的内涵和实践”为公民与社会发展科（官方简称：公民科）中四课程的首个课题，部分内容以学习主题的电子简报的形式，上载至网上资源平台，供教师下载施教。

在涉及国家与特区宪制关系的简报写道，中央对港拥有“全面管治权”，形容有人主张中央权力只限国防及外交事务属错误观点；“一国两制”是完整概念，“不能相互割裂，更不能相互对立”，而“两制”从属并统一于“一国”；并指《基本法》第一条及十二条订明香港是国家不可分离部分、享有高度自治权、直辖于中央人民政府等，属“根本性条款”，倘人们不遵守，“会衍生不尊重中央、甚或鼓吹香港独立的行为，会破坏‘一国两制’的稳定”。

《香港国安法》及国家安全属公民科学习主题的相关简报写道，香港特区制定《香港国安法》，而非把《国家安全法》、《国家情报法》、《反间谍法》、 《反恐怖主义法》等全国性法律，列入《基本法》附件三在港实施，“本身就是坚持‘一国两制’原则的体现”；《香港国安法》出台及实施，“有效地止暴治乱，香港社会生活恢复平静，公民的基本权利和自由得到及时保障。”简报亦提到总体国家安全观的定义、法治与人权的关系等。