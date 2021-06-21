香港紫荆党总裁黄秋智因个人原因辞职

去年成立的亲北京的香港紫荆党总裁黄秋智已辞职。

据彭博社报道，紫荆党联合创始人黄秋智因个人原因辞职，但没有具体说明。黄秋智表示，他还会以不同的身份尽其所能帮助紫荆党，他永远是创办人。

紫荆党以香港区旗上的紫荆花命名，由三名受过西方教育的商人于2020年5月成立，他们在中国内地出生。

黄秋智今年早些时候说，紫荆党咨询过港府、中联办和中国相关办公室官员的意见。

据香港01报道，紫荆党执委伍俊飞接受查询时说，黄秋智并没有退党，只是退出领导层，总裁一职暂由主席李山兼任，伍俊飞将会接替黄秋智分管紫荆党公关与媒体工作。

伍俊飞说，黄秋智辞任对党的运作影响不大。

紫荆党去年创党时称要招收25万名党员，开设了社交媒体专页准备大展拳脚，但是引出过一场小风波。紫荆党在一场问答游戏中，让网民竞猜前特首梁振英是否会再参加下届特首选举。无论网民答“是”与“否”，该党都会送出689份奖品给首689名回复的人士。由于梁振英的反对者一向以“689”讥讽梁振英，讽刺他在2012年特首选举中以689票的低票当选，紫荆党的问答游戏被视是在“恶搞”梁振英。

紫荆党的做法惹来许多建制派人士不满，与香港中联办关系密切的网媒“橙新闻”刊登评论文章，批评紫荆党的做法。

被问到黄秋智辞职是否与此事有关时，伍俊飞指，这件事是该党年轻人在操作上因经验不足造成的，将继续鼓励他们用喜闻乐见的方式，与香港年轻人打交道。他强调：”我们保护年轻人的积极性和创新精神。“