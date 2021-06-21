国民党民调：75%不满台府纾困方案

台湾在野的国民党今天（21日）公布的最新民调显示，75%的台湾民众认为政府目前推出各类纾困补助与贷款没有帮助。

据国民党文化传播委员会发布的新闻稿，国民党表示，此结果并不令人意外，蔡英文政府纾困4.0如同“挤牙膏式纾困”，根本难以解决人民及时的困境。尤其10万元（新台币，4800新元）劳工纾困贷款，去年已有近92万人核贷，但这次政府却仅释出50万名额，疫情更加严峻、受创劳工更为广泛情况下，申办爆量是早可预期的，

国民党称，政府不该只是再增加50万个名额，今年疫情比去年严重，以目前申办情况，可申办名额应再加倍，让受到疫情衝击的劳工朋友们皆能及时获得救援，渡过难关。

根据国民党最新民调显示，针对政府目前推出各类纾困补助与贷款，75%的民众认为没有帮助，其中认为“完全没有帮助”者达53.2%、“不太有帮助”者为21.8%；认为有帮助者为21.1%。

进一步交叉分析，67%的民进党支持者、72.9%的中间选民、74.8%的年轻族群，认为政府各类纾困补助与贷款“没有帮助”。

国民党表示，从最新的调查可以发现，甚至连民进党传统支持者或偏向绿营立场的年轻族群皆有近70%或以上不认同政府的纾困作为，政府纾困措施对人民无助、无感已成为全台不分族群、不分政治立场的“全民共识”。

国民党强调，民进党政府不愿倾听民意，不愿接受国民党建议“普发现金一万元”，已经造成民意的反弹，蔡英文总统曾说：“会持续的检讨纾困的内容，并做调整，和大家一起度过眼前的难关。”也只是文青式的空头支票，纾困必须及时、精准、到位，避免挂一漏万，蔡政府应该多倾听民意，调整纾困方案，让受创民众能渡过此次疫情难关。

民调是委託艾普罗行销市场研究公司于今年6月15日至17日，以电话访问方式进行，市话及手机号码随机抽样下，有效样本为1034人，在95%的信心水准下，抽样误差为正负3.05个百分点。