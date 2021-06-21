海底捞四个月市值蒸发2500亿港币

中国火锅连锁企业海底捞继上周跌破2000亿港币（346.46亿新元）市值之后，今日（21日）股价再度跌超5%，市值跌破2000亿市值大关，最新市值1985亿港元，四个月市值跌超2500亿港元。

据新浪新闻报道，海底捞暴跌背后，公司内部人向券商透露4月份餐厅翻台率不到3次/日。值得注意的是，国信证券测算，3次/天的翻台率是海底捞单店的盈亏平衡线，跌破该数值，意味着海底捞单店处在微利或亏损状态。

市值观察认为，原因主要来自两方面。其一，海底捞餐厅布局于一、二线城市的密度比较大（占公司总门店的近70%），新店扩张的分流效应明显。其二，2020年，疫情对人口密度更高的一、二线城市的餐饮行业造成的破坏力更大。

据市值观察分析，尽管按当前1.67家/天的开店速度，海底捞有望在三年内将门店数量翻番。但多家券商从“GDP与人口密度，国内购物中心数据以及海底捞人员储备”多个维度测算出，海底捞未来三至五年的门店总数范围是2000至2500家。

而海底捞继续开店的步伐，还受制于单店盈利情况的变化。从目前看，海底捞尚未找到门店扩张与单店盈利下滑的解决方案。

财务数据显示，2017年至2020年，海底捞餐厅单店净利润从437.4万元降至23.9万元，单店净利率从11.22%降至1.08%。即使抛去疫情影响的2020年，海底捞单店净利润及净利率也经历了三年下滑。