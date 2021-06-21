中国LPR连续14个月未调整

中国贷款市场报价利率（LPR）已连续14个月未作调整。

据中新社报道，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心21日公布最新一期LPR。其中，一年期LPR为3.85%，五年期以上LPR为4.65%，自此LPR已连续14个月“按兵不动”。

不过，今年以来，重点城市房贷利率持续上升。贝壳研究院当日发布的重点城市主流房贷利率数据显示，6月受监测的72城主流首套房贷利率为5.52%，二套利率为5.77%，分别较5月上浮5个、4个基点。6月72城房贷平均放款周期为50天，较上月延长两天。

今年二季度房贷环境收紧力度加大。据该机构统计，二季度72个城市首套、二套房贷利率分别累计上涨17个、15个基点，加息幅度超过一季度。当前首套、二套利率距2019年11月的高点仅7个和14个基点。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，房地产贷款集中度管理之下，一季度住房贷款创新高，受此影响，二季度银行贷款额度受限，购房信贷环境收紧幅度加大。二季度以来多数城市房贷利率持续走高，银行出现二手房贷业务排队、放款周期延长的现象，特别是合肥、南京等城市部分银行5月起因贷款额度受限而停止办理二手房抵押贷款业务等。受此影响，二手房市场活跃度降低，四月之后，重点城市成交量高位回调，房价涨幅收窄。

6月份，中国72个重点城市中，四成城市房贷利率上浮，其中，长三角区域房贷加息幅度较大。当月，长三角区域购房首套、二套利率分别提高11个、10个基点。其中，苏州首套、二套房贷利率分别较上月上调65个、50个基点，上调幅度在所有城市中排名第一，绍兴、杭州首套、二套放贷利率均提高30个基点。

展望后市，许小乐指出，国际通胀预期持续存在，原材料价格持续上涨的效应或将在下半年传导到消费端，加大下半年国内通胀压力。在此背景下“稳货币、紧信用”的政策将持续，特别是针对房地产市场的紧信用将保持，预计下半年中国住房信贷继续收紧，二手房市场量降价稳。