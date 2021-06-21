中国驻朝大使在朝鲜党报发文 强调地区和平

中国驻朝鲜大使李进军于国家主席习近平访朝两周年之际，在朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》发表署名文章，强调将为地区和平与有关各方进行沟通。

据韩联社报道，李进军6月21日在朝鲜党报发文称，中朝两国风雨同舟，共历患难，深知和平的来之不易，中方愿同朝方共同维护和平，共创美好未来。李进军强调，中方将同朝方及有关方面加强沟通协商，为维护地区长期稳定、发展繁荣而作出积极贡献。

文章表示，两国将分享党和国家建设经验，促进教育、文化、卫生、农业、旅游等领域的交流，推动两国青年互访和地方层面的交流。中朝关系处于新的历史出发点，中方愿同朝方一道着眼长远，加强战略沟通，扩大务实合作，深化友好交流，落实两国最高领导人达成的重要共识。

文章还说，今年7月1日是中国共产党成立100周年纪念日，百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚，中方发展中朝友谊，初心不改，航向依旧。中朝两国两党几代领导人一直保持着密切交往，像走亲戚一样常来常往。在长期的实践中，中朝两党两国相互支持、相互配合，为社会主义事业发展作出了重要贡献。传承发扬中朝传统友谊，符合双方共同利益，是双方共同的战略选择。

中国驻朝大使在《劳动新闻》发表署名文章相当罕见。分析认为，在美国加强韩美同盟、朝鲜流露对话决心之际，中方以纪念习近平访朝两周年为契机强调中朝沟通巩固中朝关系并维护韩半岛和平，可能有在东北亚钳制美国、加强对朝影响力的考虑。

在疫情导致朝鲜封闭边境的情况下，中国强调交流合作，可能有重启中朝贸易纾解朝鲜经济困难的意图。据了解，中国已经安排原中联部副部长王亚军调任驻朝大使替李进军，但候任大使因疫情迟迟未能赴任。