中国专家建议延长带薪父亲陪产假

中国开放三胎应对人口老龄化等问题，专家认为，相关的产假和生育保险制度还需进一步完善，包括延长带薪父亲陪产假等。

据《人民日报》报道，专家建议延长期产假的生育津贴纳入生育保险待遇。同时，延长带薪父亲陪产假。目前不少地区的父亲陪产假仅为七天，对于父亲参与育儿的鼓励作用有限，参保男职工的获得感不足。建议将其延长到至少一个月，同时父亲陪产假期间的生育津贴也应由生育保险支付。

此外，专家建议，由生育保险基金对用人单位进行补贴。生育休假还会给用人单位带来除工资外的其他成本，如支付其他员工的加班工资等，应考虑适度补贴用人单位的相关成本，补贴的水平应与根据享受生育津贴员工的数量挂钩。

专家也建议，逐步将灵活就业人员纳入生育保险参保范围。考虑到我国青年人口中灵活就业比重上升，其收入的不稳定性也较高，将其纳入生育保险的覆盖范围十分必要。生育保险与医疗保险合并实施也提供了有利契机，应完善保险制度设计，将灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围。

另一方面，专家认为，应尽快落实父母育儿假制度。父母育儿假应主要定位于满足年幼儿童的临时性照料需求，建议对于有6岁以下的儿童的家庭，父母双方每年根据孩子数量可分别享受一定的带薪假期，津贴由生育保险基金支付。