港《苹果日报》或本周五停运

香港壹传媒旗下的《苹果日报》本周五（25日）或停运。壹传媒董事会今天开会决定，若香港保安局本周五未能解封已冻结资产，公司将在当天停运《苹果日报》，苹果动新闻网则会于晚上11时59分结束运作。

综合香港《苹果日报》与网媒香港01报道，壹传媒已要求保安局解冻资产，并将周五定为“死线”，若未能解封，公司会欠缺资金营运。员工当天若决定立刻辞职，可立即生效，口头通知及提交辞职信即可。

《苹果日报》管理层今天下午也与各部门开会，交代董事会决定，若周五董事会决定《苹果日报》停止运作，《苹果》最快周六凌晨起会停止更新网上新闻，周六会出版最后一份《苹果日报》。

《苹果日报》于1995年6月20日创刊。6月17日，香港警务处国家安全处拘捕壹传媒五名高层，指他们涉嫌违反《香港国安法》“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”，同时逾百名警员持法庭手令到壹传媒大楼搜查，当中包括可搜查新闻材料的权力。

香港保安局长李家超早前行使《香港国安法》权力，冻结三间与《苹果日报》相关公司合共1800万港元（311万9000新元）的资产，警方警告不得处理被冻结资产，任何人、公司或子公司若协助《苹果》运作，可能触犯《香港国安法》。

去年8月10日，警方也曾突击搜查壹传媒大楼，并以违反《香港国安法》、串谋欺诈等罪名，拘捕壹传媒创办人黎智英，他至今仍被还押。