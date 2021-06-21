赵立坚：美需要放下道德优越感

美国代表日前在第109届国际劳工大会上表示，要让每个强迫劳动和童工的施暴者为他们的行为负责。中国外交部发言人赵立坚今天（21日）在例行记者会上回应称：“美国现在需要做的是放下道德优越感，停止在劳工问题上搞双重标准。首先实事求是地反省自身存在的严重侵犯劳工权益问题，并为此负责。”

据央视新闻报道，赵立坚说，过去五年，美国所有50州和华盛顿哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩运案，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩卖到血汗工厂或遭受家庭奴役。

他指出，根据美国一些学术机构的统计，美国至少有50万人遭受现代奴役并被强迫劳动。美国国土安全部也不得不承认强迫劳动在美广泛存在，受害者既有本国公民，也有来自世界上几乎每一个地区的外国公民，甚至包括妇女、儿童和残疾人等弱势群体。

赵立坚说，在劳工权利方面，美国是世界上唯一没有批准《联合国儿童权利公约》的国家。据美国一些行业协会的统计，美国约有50万名童工从事农业劳作，很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，每天劳作10小时以上也不鲜见，童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。美国死亡童工案件有一半来自农业领域，2003年至2016年，美国有237名童工死于农业事故，4倍于其他行业。

他强调，国际劳工组织八个核心公约，美国仅批准了两个。有关国际工会组织认定，美国存在系统性侵犯劳工权利问题，在主要发达国家中表现也是最差的。