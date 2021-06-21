研究：上海是中国高校毕业生首选工作城市

一项最新调研显示，上海、深圳、广州是中国高校毕业生排前三的首选工作城市。

据中新社报道，58同城、安居客今天（21日）发布《2021年毕业生就业居住调研报告》显示，目前超过60%毕业生仍在求职路上。官方数据显示，今年中国高校毕业生909万人，创历史新高。

通过对一线及部分二线城市高校毕业生进行调研，上述报告显示，教育和产业资源丰富的一线城市仍是毕业生首选的工作生活地点。调研当中，8.7%的毕业生将上海作为工作首选城市，此外，深圳和广州占比分别为7.9%和7.3%。有7.2%的毕业生将北京作为首选城市。一线城市之外，成都、杭州、青岛等则在新一线城市中更受青睐。

毕业季通常也会“带火”住房租赁。报告称，每年5月份至8月份是毕业生租房热季，超过七成的毕业生会在此时间段租房。

参与调研的2021届毕业生中，80.5%的毕业生称需要租房，其中36.5%的毕业生已经租房，另有13.4%的毕业生住在父母家、无需租房。在新一线城市中，22.3%的毕业生无需租房，占比明显高于一线城市。

报告指出，61.1%的受访毕业生只愿拿出工资的20%来租房，29.0%的毕业生愿意拿出工资的30%来租房，愿意在租房方面花费超过一半以上工资的毕业生占比仅为1.2%。在参与调研的毕业生中，三成需要父母家人的资金支持，其中11.3%的毕业生需要家人支付全部租金。

在大约2000元人民币（415新元）左右的月租金水平限制之下，“合租”成为可行选择。报告显示，76.0%的毕业生选择合租，大部分与他人合租整套房，自己居住其中一间。