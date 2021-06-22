美国务院表态与台湾站在一起

在七名台湾派驻在香港的“台北经济文化办事处”全数人员因拒签“一中承诺书”而不获核发新签证，被迫返回台湾后，美国国务院发言人普赖斯周一（21日）表示，美国对台湾的支持坚如磐石（rock solid），面对北京持续恫吓台湾人民，美国会与台湾人民站在一起。

台媒报道，根据台湾陆委会，自2018年7月起，港府屡次要求台北经济文化办事处人员签署“一中承诺书”，作为核发工作签证的条件，导致多名派驻人员无法续留及赴任。

对此，美国国务院发言人普赖斯周一在记者会上说，北京持续恫吓台湾人民，“我们会继续与台湾人民站在一起，支持台湾。就如同美国在北京扼杀香港言论自由与异议之际，会与香港人民站在一起”。

据美国国务院官网发布的新闻稿，普莱斯也表示，美国对台湾的支持坚若磐石，“正如我认为你们在本届政府执政的过程中所看到的，我们致力于深化我们与台湾的关系”。

普莱斯说，台湾是民主的领头羊，也是美国重要经济、安全伙伴。美国已经展现想与台湾建立的伙伴关系，美国国务院近期公布的新版交往准则，也让美国行政部门清楚知道在关乎台湾议题上，如何施行美国的“一中政策”。

针对香港《苹果日报》可能被迫停刊一事，普赖斯回应，美国高度关切香港官方利用国安法选择性执法，“我们看到当局以令人震惊的方式使用它，包括任意锁定独立媒体机构作为攻击目标。这些指控，包括‘串谋勾结外国或境外势力危害国家安全’，纯粹是出于政治动机。我想说的是，我们感到普遍关切的是，当局越来越多地把它作为压制独立媒体、扼杀不同意见和窒息表达自由的工具。”

普莱斯指出，这些行径有损北京在《中英联合声明》下应维护香港高度自治并保护人民权利自由的义务，此声明是具法律约束力的国际协议。

据《苹果日报》网站报道，壹传媒董事会昨天开会，以大比数通过致函香港保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。董事会也决定在本周五再度开会，届时决定旗下的《苹果日报》是否停止运作。

《苹果日报》管理层昨天下午又向员工发信息，指本星期五为死线。如果保安局未能解冻公司资金，本周五完成报纸出版后，周六将是“最后见报日”，而网上新闻会以周五晚上11时59分为死线。

管理层指出，鉴于环境险峻，员工如果决定立刻辞职，可以不用通知，立即生效。