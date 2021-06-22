美媒：North Face母公司曾撤下新疆问题声明

North Face夹克和Vans运动鞋的生产商VF Corp（VFC）3月底悄悄撤下了一份对中国棉花产地新疆被指存在强迫劳动表达关切的声明。当时另一家时装公司H&M刚刚因为类似声明几乎在中国互联网上销声匿迹。

《华尔街日报》透露，在H&M遭抵制之后的几天里，还有另外三家大型服装品牌也从其网站上撤下或更改了批评新疆的声明。

不过，报道引述一位知情人士称，VF高管们迅速召开会议，商讨他们认为正确的做法。在撤消声明24小时后，该公司发布了一份新的、更简短的声明，重申其立场。

这些之前未有媒体报道的举动表明，在中国经营的西方公司面临的压力越来越大。中国已经成为全球最大、增长最快的时尚市场之一，吸引各服装品牌涌入。但是，中国政府以及国内众多消费者也变得更加强硬，坚决抵制他们认为批评中国政府的某些服装品牌。

而另一方面，近年来许多大型服装品牌将环境和人权问题作为其品牌形象的核心，以响应本土市场活动人士、政府和消费者的要求。

投资银行Cowen Inc的分析师Oliver Chen表示，年轻消费者比以往任何时候都更乐于购买反映他们价值观、代表某种使命和目的的名牌。Chen称，另一方面，西方品牌正在寻求增长，它们不想被排除在中国市场之外。

在新疆问题上，这两种力量产生了冲突。新疆的棉花产量约占全球棉花总产量的五分之一。

一些西方政府和人权组织指责中国官员对新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族实施强迫劳动和种族灭绝。本月早些时候，美国总统拜登牵头推动七大工业国就强迫劳动指控联合谴责中国。

中国官员称这些指控是谎言，称中国在新疆的举措是为了打击极端主义和改善民生。

《华尔街日报》说，中国官员和民族主义情感强烈的网民将目标对准了那些加入批评阵营的品牌。到目前为止，最大的受害者是瑞典的H&M。去年9月，H&M在网上发布了一份声明，对新疆强迫劳动和歧视指控表达关切。该公司称，如发现供应商存在强迫劳动问题，将终止与供应商的业务关系。

在网上舆论的主导下，中国消费者抨击了H&M这一立场，很快，批评转变成了抵制；紧接着，H&M在中国大部分互联网上被封杀。该品牌从电商网站上消失了，实体店位置在地图应用中被删除。H&M在中国约500家门店，其中约20家门店被业主关闭。

中国媒体和社交媒体用户还攻击了行业组织良好棉花发展（BCI）的其他零售会员，该组织曾对新疆的强迫劳动问题表达过类似的关切。BCI是一个由时尚品牌、非营利组织和其他团体组成的行业协会，会员包括H&M、耐克（Nike）和阿迪达斯（Adidas）等。

报道称，North Face和Vans品牌的母公司VF也是BCI的会员。在H&M从中国互联网消失几天后，VF从其网站上删除了一份关于人权指控的类似声明。

BCI也删除了网站上一则数月前发布的对新疆强迫劳动表示关切的声明。此后BCI没有公开评论过这个问题。

根据《华尔街日报》对主要上市时尚公司网站的分析，在H&M遭遇抵制后的几天，Zara的所有者Inditex SA（ITX）、Calvin Klein的所有者PVH Corp.（PVH）和维多利亚的秘密（Victoria's Secret）的所有者L Brands Inc.（LB）也删除或修改了类似的声明。《华尔街日报》将这些公司网站本月的版本与Internet Archive的Wayback工具上保存的、可追溯到抵制H&M事件之前的版本进行了比较。

驻北京的品牌顾问Alexander Shapiro说，另有三家西方公司请他帮助删除供应链声明，这些声明可能会因为看起来像是在教训中国政府而冒犯后者。他说：“发号施令是不行的”。Shapiro说这些公司属于时尚、汽车和消费电子行业，但他没有透露这些公司的名称。

据知情人士称，VF撤下声明后，公司高管们马上重新考虑了此事。该公司在不到一天时间里决定推翻这一做法，又发布一份新的但较短的声明，公开重申其对新疆问题的关切。

另一位知情人士人士称，在H&M遭抵制之际暂时删除了关于新疆的声明后，VF一直打算重新发布声明。

一周后，VF负责监督社会责任事项的高管Sean Cady向非营利性劳工权利监督组织工人权利协会（Worker Rights Consortium）发送了一封邮件。Cady在这封邮件中称，VF“出于高度谨慎”，“暂时”删除了该公司有关新疆的声明，但在24小时内公开重申了自身立场。这封邮件称，VF维持其近两年的立场，即不从新疆采购任何产品或原材料。此邮件在倡导团体中传阅并由其中一个团体分享到了网上。

“我们不会容忍供应链的任何一层存在强迫劳动。”Cady写道。“我们不会因为任何形式的外部压力（包括潜在的商业影响）而影响我们对人权的承诺。”

据VF的2020年年报显示，中国市场在该公司销售额中的占比为7%。

