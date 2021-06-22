联合国人权官员首提访问新疆时间表

发布 / 2021年6月22日 8:41 AM

更新 / 2021年6月22日 8:50 AM

联合国人权事务高级专员巴切莱特在联合国人权理事会会议开幕时说，她持续与中国讨论造访形式，包括有意义地进入新疆，希望今年成行。（法新社）
联合国人权事务高级专员巴切莱特在联合国人权理事会会议开幕时说，她持续与中国讨论造访形式，包括有意义地进入新疆，希望今年成行。（法新社）

字体大小:

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）昨日表示，希望能就今年访问中国新疆和中国政府达成共识，以调查维族人被侵害的报道。中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印表示，中方欢迎人权高专访华并参访，但此访应是友好访问，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。

据路透社报道，巴切莱特在联合国人权理事会会议开幕时说，她持续与中国讨论造访形式，包括有意义地进入新疆，希望能在今年成行，尤其是在有关当地严重侵害人权的报道继续出现的情况下。

这是巴切莱特首次公开表明她希望访问中国的时间表。她的办公室从2018年9月开始便与中国就访问条件展开谈判。

巴切莱特还谈到香港问题，称一年前在香港实行的“香港国安法”，对香港民主空间和媒体产生了寒蝉效应。她指出，已有107人因国安法被逮捕，其中57人被正式起诉。

对此，刘玉印表示，巴切莱特发表的是错误言论，干涉中国内政。

刘玉印指出，中国制定和实施香港国安法属于中国主权，确保“一国两制”行稳致远，香港民众再也不用生活在动荡和暴力的威胁中，各项合法权利和自由在安全环境下得到更好行使，其中就包括言论、新闻、出版的自由。

在新疆问题上，他说，当前新疆社会安宁稳定、经济繁荣发展、人民安居乐业，各族人民的各项人权充分得到保障。中方欢迎人权高专访华并参访新疆，同时也多次表明，此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。

他强调，香港、新疆是中国领土不可分割的一部分，香港、新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国敦促人权高专尊重中国人民追求幸福生活的权利，停止发表干涉中国主权和司法独立的错误言论，同中方开展建设性对话与交流，为双方合作创造良好氛围。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容