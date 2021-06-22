联合国人权官员首提访问新疆时间表

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）昨日表示，希望能就今年访问中国新疆和中国政府达成共识，以调查维族人被侵害的报道。中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印表示，中方欢迎人权高专访华并参访，但此访应是友好访问，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。

据路透社报道，巴切莱特在联合国人权理事会会议开幕时说，她持续与中国讨论造访形式，包括有意义地进入新疆，希望能在今年成行，尤其是在有关当地严重侵害人权的报道继续出现的情况下。

这是巴切莱特首次公开表明她希望访问中国的时间表。她的办公室从2018年9月开始便与中国就访问条件展开谈判。

巴切莱特还谈到香港问题，称一年前在香港实行的“香港国安法”，对香港民主空间和媒体产生了寒蝉效应。她指出，已有107人因国安法被逮捕，其中57人被正式起诉。

对此，刘玉印表示，巴切莱特发表的是错误言论，干涉中国内政。

刘玉印指出，中国制定和实施香港国安法属于中国主权，确保“一国两制”行稳致远，香港民众再也不用生活在动荡和暴力的威胁中，各项合法权利和自由在安全环境下得到更好行使，其中就包括言论、新闻、出版的自由。

在新疆问题上，他说，当前新疆社会安宁稳定、经济繁荣发展、人民安居乐业，各族人民的各项人权充分得到保障。中方欢迎人权高专访华并参访新疆，同时也多次表明，此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。

他强调，香港、新疆是中国领土不可分割的一部分，香港、新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国敦促人权高专尊重中国人民追求幸福生活的权利，停止发表干涉中国主权和司法独立的错误言论，同中方开展建设性对话与交流，为双方合作创造良好氛围。