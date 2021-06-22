比特币形成“死亡交叉” 中国打击力度上升

由于中国对比特币挖矿的打击力度不断扩大，比特币周一跌至两周低点，投资者越来越不确定这种领先加密货币的未来。

据路透社报道，比特币最低跌至31333美元（42129.73新元），创两周新低，拖累了其他加密货币，最新跌幅为10.7%，是一个月来最大的单日百分比跌幅。在其他加密货币中，以太币跌至1890美元的五周低点。最新下跌14.3%至1922.05美元。

同样在周一，拍卖行苏富比宣布，下月将拍卖一颗预计售价高达1500万美元的稀有梨形钻石，买家可以用加密货币支付款项。这将是首度能以加密货币公开购买这种尺寸的钻石。

作为全球最大的加密货币，比特币仅在过去六天里就跌掉了20%以上，跌至仅为4月所及近65000美元高点的一半。不过年初至今的涨幅仍有约11%。一些比特币投资者担心还会进一步下跌，因目前技术面出现死亡交叉，即短期平均趋势线下穿长期平均趋势线。

继内蒙古和青海等地后，中国比特币矿业大省之一的四川也开始加入整肃虚拟货币队伍。

上月中国国务院表示要加强金融风险全方位扫描预警，打击比特币挖矿和交易行为。

中国继续加大对虚拟货币交易的监管。中国央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，要求全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。部分约谈机构随即回应称，禁止机构和个人利用其账户等进行代币融资和虚拟货币交易。

加密货币交易程式Cryptohopper的首席执行官费尔特坎普（Ruud Feltkamp）表示：“人们仍然对中国政策所带来的不确定性反应强烈，因此可能会对比特币价格产生负面影响。”

费尔特坎普说：“中国正在推出自己的加密货币，并且有充分的动机尽可能地减少竞争...我认为我们将看到挖矿商离开中国，转移到有备用或廉价能源的地方。”

关于挖矿活动的数据很少。然而，根据剑桥大学数据，去年中国的比特币产量在全球的占比为65%左右，四川是其第二大产地。

中国农业银行周一发布声明称，该行决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。

支付宝(中国)亦发布公告称，将监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现将立即封堵；加强交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测。

