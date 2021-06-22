美国商务部将撤销TikTok和微信禁令

美国商务部宣布，将撤销去年有关TikTok（抖音国际版）和微信（WeChat）的禁令，当时特朗普政府试图在美国阻止新下载这两款中国应用。

据路透社报道，美国商务部周一（21日）表示，将撤销去年9月发布的一份禁止与TikTok（抖音国际版）和微信进行交易的清单。

本月早些时候，美国总统拜登撤销了特朗普时代的一系列行政命令，这些命令试图禁止新下载腾讯旗下的WeChat和TikTok，并要求美国商务部审查这些应用和其他应用构成的安全担忧。

特朗普领导下的商务部也曾试图禁止其他交易，这些交易实际上会禁止WeChat在美国的使用，后来又寻求实施将禁止TikTok在美使用的类似限制。

拜登的命令指示商务部监控像TikTok这样可能影响美国国家安全的软件应用，并在120天内提出建议，以阻止被外国对手控制的公司获取或访问美国数据。

拜登的行政命令撤销了特朗普去年8月发布的针对WeChat和TikTok的禁令，以及今年1月发布的针对其他八款通信和金融技术软件应用的命令。

WeChat在美国的下载量已高达1900万次，被广泛用作服务、游戏和支付媒介。

今年1月，特朗普下令指示相关部门官员禁止与八款中国应用进行交易，包括蚂蚁集团的支付宝、腾讯QQ钱包和WeChat支付。到目前为止，还没有发布任何禁令。

特朗普政府曾对禁止TikTok和WeChat禁令生效的法庭禁制令提出上诉，但在拜登1月就职后，美国司法部要求暂停这些上诉。

另一项针对TikTok的美国国家安全审查于2019年底启动，目前仍在进行中。

