《苹果日报》财经网络版凌晨起停止更新

香港《苹果日报》今天凌晨在官方网站宣布，其财经网络版将于6月22日凌晨起停止更新；《苹果日报》并没透露原因，仅称“敬请各位读者见谅”。

据《苹果日报》网站报道，壹传媒董事会昨天（21日）开会，以大比数通过致函香港保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。董事会也决定在本周五（25日）再度开会，届时决定旗下的《苹果日报》是否停止运作。

《苹果日报》管理层昨天下午又向员工发信息，指本星期五为死线。如果香港保安局未能解冻公司资金，本周五（25日）完成报纸出版后，周六（26日）将是“最后见报日”，而网上新闻会以周五晚上11时59分为死线。

管理层指出，鉴于环境险峻，员工如果决定立刻辞职，可以不用通知，立即生效。

据香港有线新闻台报道，直至昨天傍晚，大部分《苹果日报》员工决定辞职，估计可能最快明天（23日）就要停运。

《苹果日报》于1995年6月20日创刊，以鲜明的反共立场为人所知。香港保安局上周四（17日）引用《香港国安法》，冻结与《苹果日报》有关的三家公司的资产，涉及1800万港元（312万新元）。

早前有消息指出，香港保安局同时要求七家银行的账户即时停止相关公司户头运作，或令《苹果日报》未能向员工支薪，触犯劳工法例。

路透社昨天引述目前人在美国的黎智英顾问马克·西蒙（Mark Simon）的话，称有部分供应商想要帮公司渡过难关，尝试将资金存入银行户头，但被拒绝，公司已无法在银行系统运作。

