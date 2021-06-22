农化巨头先正达进入上海科创板IPO辅导期

数年前被中国化工集团430亿美元收入囊中的瑞士农化巨头先正达，正式进入上海科创板上市辅导期。据周一晚（21日）发布在中国证监会网站上的关于先正达集团股份有限公司IPO并在科创板上市辅导备案公告，中金公司、中银证券和中信证券三大“中字头”券商为辅导机构。

据路透社报道，公告显示，先正达集团于2019年注册于上海，注册资本111.45亿元（人民币，下同，约23.18亿新元），由Syngenta AG（瑞士先正达）、安道麦股份有限公司及中国中化集团有限公司农业业务组成，其前身可追溯于1758年。

2019年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、数字化服务面积全球第一，在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。

作为尖端农业科技的代表，先正达集团在植保创制药、生物农药、种子核心技术、等尖端领域形成了丰富的专利布局，截至2020年，公司获得专利11349项，拥有覆盖全球的七大研发中心的管理体系和180多个研发基地；2018年、2019年和2020年，公司研发总投入分别为93.11亿元、95.67亿元和99.56亿元。

报道称，此次项目辅导已于今年5月开始，辅导工作主要分为两个阶段：第一阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；第二阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市申请文件的准备工作。

先正达首席执行官Eric Fyrwald 5月初在接受德国经济周刊采访时曾表示，该公司计划最迟到2022年6月上市，可能是在上海；先正达并考虑在那之后的几个月内在欧洲进行第二上市。

2017年，中国化工以430亿美元收购了先正达，并一直计划让该公司重新上市。