刚果财长：中国原则上同意重新安排刚果24亿美元债务偿还

刚果财政部长安德利（Rigobert Roger Andely）周一（21日）表示，中国已原则上同意重新安排刚果的债务偿还，并补充说此举将有助于重新启动目前陷入停滞的国际货币基金组织（IMF）贷款。

IMF在2019年批准了一项4.49亿美元的三年期贷款计划，条件是刚果要确保其债务的长期可持续性。

然而，迄今贷款只发放了4500万美元，因为刚果政府一直难以就拖欠石油贸易商的债务进行重组。

路透社引述安德利说，“这些债务阻碍了在2019年7月达成的延长贷款机制框架内，与IMF缔结和延续关系。时不时就会伤害到我们国家”。

刚果此前在2019年与中国达成了协议，对部分债务进行重组。这项安排要求刚果在三年内偿还三分之一债务，其余部分可延长分15年偿还。

安德利说，刚果总统恩格索（Denis Sassou Nguesso）在周一与中国国家主席习近平通话时提出，希望对债务偿还作进一步的重新安排。

安德利说，恩格索告诉习近平，在达成债务重组协议后的两年里，由于冠病疫情的冲击，债务再次变得不可持续。

他补充说，两国领导人同意将这一问题交给两国专家，以确定有关的条款和条件。

安德利称，刚果对中国的债务为1.3万亿非洲法郎（24亿美元），低于2019年政府公布的1.48万亿非洲法郎。