中国盐田港拥堵威胁圣诞运营高峰季

美国媒体透露，中国南部的盐田港近期发生的拥堵问题，可能会导致未来几周贸易流动继续震荡，年末假日购物季来临前的运输可能因此延误。

《华尔街日报》引述航运业高管说，大约50艘集装箱船仍然滞留在盐田港周围，大约35万个已装货的集装箱堆积在码头上。这个中国货物运往西方国家的主要门户正在努力从扰乱业务的冠病疫情中恢复。

船只运输瓶颈始于5月底，当时疫情迫使政府关闭了盐田港所在的广东省的部分地区。盐田港是世界上最繁忙的港口之一，也是电子产品、家具、家用电器和汽车零部件等商品通过集装箱运输出口的主要门户。

盐田的官员说，货运作业通常每天处理约36000个集装箱，本月初的处理能力只有通常水平的30%，现在恢复到70%。但排队船只实在太多，班轮公司将他们的船只转移到附近的港口，而那些港口也不堪重负。

“盐田积压了大量出口货物，疏通工作很有难度”，总部位于丹麦的Vespucci Maritime的首席执行官Lars Jensen说。“我们即将进入航运旺季，运力将十分紧张，疏通积压的货物将需要从亚洲其他港口调离货船，但现在没有足够的货船可用。”

赫伯罗特表示，目前大约有50艘船舶等待在盐田停靠，数量低于上周的70艘。根据海运数据提供商Alphaliner的数据，赫伯罗特是全球第五大集装箱运营商。

“船舶排队情况有所缓解，但每艘船都在抓紧靠泊”，赫伯罗特的发言人Nils Haupt说。“运力吃紧情况将一直持续到第四季度，这可能会影响到年底的购物季，并给运费带来更大压力。”

《华尔街日报》指出，今年年初以来发生了一系列影响全球供应链的干扰事件，盐田港拥挤是最新一起。这些事件导致了从原材料到消费品的所有产品出现短缺，推高了制造商和零售商的成本。

今年3月，一艘集装箱货船搁浅导致苏伊士运河堵塞一周，大约25万个集装箱的交付时间推迟了一个月左右。

船只拥堵仍阻碍着加州洛杉矶和长滩港口的运输，这两个港口是美国进口亚洲产品的最大门户。根据南加州海事交易所的数据，自第一季度以来，海上运输瓶颈已有所缓解，6月19日的周末有九艘集装箱船等待泊位，比第一季度的大约40艘大有改善。但航运公司及其客户报告称，由于拥堵和货运设备短缺，将货物运往内地的延误情况日益严重。

集装箱船的需求主要由沃尔玛和亚马逊等西方零售商推动。疫情造成供应链中断一年之后，这些零售商一直在拼命补充库存。

在纽约州拉伊市的精品女装和配饰店Palmer & Purchase，店主Abbie Durkin正在努力确保冬季服装在假期前及时到位。报道引述她说：“大家都在比着赶在圣诞节前把货上齐。”

盐田港的货船拥堵正在推高航运客户的成本，这些客户争夺装载空间，而货物滞留于拥挤不堪的分销渠道。据Freightos Baltic Index显示，一只40英尺海运集装箱从中国运往美国西海岸港口的价格上周五报价6614美元，较今年年初上涨了57%，比去年1月份更是高出386%。

“这严重影响了货物运输和物流”，负责管理Specialized Bicycle Components Inc物流和贸易事务的Jay Duehring称。“我们的运输成本比去年增加了两倍，交付时间延长了一倍，现在几乎需要两个月。随着旺季开启，今年余下的时间将极具挑战，特别是在盐田港停摆事件之后。”Specialized Bicycle Components总部位于加州，每年进口约100万辆自行车。

赫伯罗特和丹麦的A.P.穆勒-马士基集团及法国达飞海运集团等其他大型集装箱船运营商预计，年终进口旺季将在7月初全面展开，而不是正常年景的8月份。

丹麦海运咨询公司Sea Intelligence ApS首席执行官Alan Murphy称，这场危机在于需求过于旺盛，而货轮空间和空集装箱供应严重短缺。

Murphy称，任何像盐田港停摆这样的事件干扰都会在很长一段时间内造成许多烂摊子，因此如果你的圣诞购物清单上有商品缺货，也无需感到惊讶。