崔天凯将离任 称中美关键十字路口侨胞负更重大使命

中国驻美国大使崔天凯发表致中国在美侨胞的辞别信。他写道，当前中美关系正处在关键十字路口，在美侨胞肩负着更加重大的责任和使命，希望从维护中美两国人民的根本利益出发，做中美关系健康稳定发展的坚定促进者。

据中国驻美国大使馆网站6月22日消息，崔天凯写道，中国即将迎来建党100周年。一代代海外侨胞为中国繁荣发展做出了重要贡献。中国已开启全面建设社会主义现代化国家的征程，这为广大侨胞的发展提供了更加广阔、更加美好的前景。

他还提到，当前中美关系正处在关键十字路口，美国对华政策正经历新一轮重构，面临在对话合作和对抗冲突之间作出选择。此时此刻，在美侨胞肩负着更加重大的责任和使命。

他表示，希望侨胞从捍卫自身在美生存和发展权益出发，从维护中美两国人民的根本利益出发，从促进世界的和平稳定和繁荣出发，继续做中美关系健康稳定发展的坚定促进者和积极贡献者。

《华尔街日报》4月引述消息报道，中国政府计划任命秦刚担任下一任驻美大使。这则消息引来中国媒体广泛转发，其中包括官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》。

分析认为，中国媒体纷纷转载消息，显示这已得到官方默认，秦刚接替崔天凯将是“大概率事件”。

以下是崔天凯辞别信原文：

各位亲爱的侨胞：

时光荏苒，岁月如梭。自2013年4月担任中国驻美大使，转眼我在美国工作已八年有余，将于近日离任回国。这是我外交生涯中最长的一次驻外任期，让我经历了很多具有历史意义的事件，结识了很多热情友好的朋友，也给我留下了很多终身难忘的记忆。

在临别之际，我要特别向广大在美华侨华人对我工作的关心和支持表示衷心感谢！我清晰地记得，2013年4月我履新后不久，数十家侨社为我共同举办了盛大的欢迎宴会，是我抵达华盛顿后参加的首场大型活动。我清晰地记得，逢年过节，我与侨领们围坐长谈，聆听你们分享对美国的深入观察，为发展中美关系献计献策。我清晰地记得，每次中国领导人访美之际，所到之处受到侨胞们夹道欢迎，中美两国国旗迎风招展，欢呼声不绝于耳。我清晰地记得，每逢祖（籍）国遭受灾害、危难当头，侨胞们义无反顾，慷慨捐助。我尤其清晰地记得，多少年来，侨胞们身居海外，情系桑梓，为促进中美互利合作和民心相通不懈努力，为促进祖国统一、捍卫民族尊严坚定发声。

再过几天，我们将迎来中国共产党建立100周年。回望历史，中华儿女无不为伟大祖国实现从站起来、富起来到强起来的历史性成就倍感欢欣鼓舞。而一代代海外侨胞始终秉承爱国传统，在中国革命、建设、改革事业的每个时期都从未缺席，为中华民族的独立解放、为中国繁荣发展做出了重要贡献。展望未来，中国已开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，这为广大侨胞的发展提供了更加广阔、更加美好的前景，同时也需要广大侨胞竭力发挥侨智，贡献侨力，以每个人的努力奋斗汇聚成磅礴力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出独特贡献。希望广大在美侨胞继续心怀赤子之心，和海内外中华儿女团结奋斗，共同开创中华民族更加美好的未来！

中美建交42年来，两国关系取得历史性成就，两国利益早已紧密交融。在美侨胞一直以融贯中西的优势，成为中美友好交往的民间使者。当前中美关系正处在关键十字路口，美国对华政策正经历新一轮重构，面临在对话合作和对抗冲突之间作出选择。此时此刻，在美侨胞肩负着更加重大的责任和使命，希望你们从捍卫自身在美生存和发展权益出发，从维护中美两国人民的根本利益出发，从促进世界的和平稳定和繁荣出发，继续做中美关系健康稳定发展的坚定促进者和积极贡献者。

海内存知己，天涯若比邻。我将永远珍惜出使美国期间与各位侨胞结下的深厚友谊。最后，衷心祝愿大家身体健康、阖家幸福、万事如意！

中华人民共和国驻美利坚合众国

特命全权大使 崔天凯

2021年6月21日