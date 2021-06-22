消息：债权银行压减贷款规模 恒大资金链难获喘息

中国金融机构对大地产商中国恒大的债务问题深感不安，多家债权银行据称正采取行动，进一步收紧对恒大的融资支持，并压减存量风险敞口。

据彭博社报道，知情人士透露，至少有三家债权行已决定今年对恒大的贷款原则上到期不再续贷，这三家债权行截至去年6月末对恒大集团的借款余额合计为460亿人民币（95.7亿新元）。

其中一位知情人士说，上述三家银行中的一家股份制银行是在近期做出不再续贷的决定，但未透露这一考虑的更多细节。知情人士并透露，另外三家债权行今年以来一直严控恒大使用剩余的授信额度。

地产企业重要的非银融资渠道：信托公司，据称也在不断提高与恒大的合作门槛。知情人士说，至少有一家信托不再向恒大提供担保的项目提供信贷贷款支持；另有信托公司称与恒大的合作取决于项目自身资质。

中国恒大则回复说，经恒大方面了解，相关授信行在收紧对恒大的融资并不属实，并称公司与各大银行及金融机构业务开展一切正常。工商银行、建设银行、中国银行、民生银行、中信银行和浙商银行等恒大债权银行暂未对此置评。

恒大因债务问题去年9月震动市场以来，已有多家金融机构据称决定暂停向恒大提供新增融资。随着近期金融监管部门要求主要债权行对恒大债务敞口开展新一轮的压力测试，银行此刻对这家全球负债规模最高的地产商做出不续贷决定，对恒大早已紧绷的资金链条无异于雪上加霜。

中国恒大股票周一盘初一度跌至逾四年盘中低位，但随即大幅拉升，最大涨幅达10%。周一午间恒大旗下深市上市公司嘉凯城公告称，控股股东拟将其所持的29.9%股份转让给深圳市华建控股。这一资产处置计划若能顺利完成变现，将有助缓解恒大的资金压力。

不过，IHS Markit数据显示，中国恒大港股最新卖空股数占自由流通股的比例约为23%，为2018年9月以来最高。

路透周一援引未具名人士报道称，恒大计划本周兑付将于下周一到期的14.7亿美元离岸债券。恒大拥有超过200亿美元（268.85亿新元）的离岸债券存续，与同处在债务风险化解中的中国华融资产管理公司一样，均为中国最大的美元债发行主体之一。根据中国恒大2020年年报，银行及其他借款约占其2021年到期3355亿元人民币有息债务的81%。

为遏制房价泡沫，去年以来中国已出台了“三道红线”和房地产贷款集中度管理制度，加大对房地产行业负债规模增长的管控，而截至去年底恒大三道线均未达标。

本月早些时候，恒大集团在公告中援引董事长许家印称，6月底前，恒大的有息负债有望从去年最高的8743亿降到6000亿以下。许家印并称，目标在6月底前至少满足“三道红线”监管指标中的一项。