袁隆平儿子接棒 继续“袁梦计划”

中国工程院院士袁隆平逝世将近一个月，袁隆平儿子、国家杂交水稻工程技术研究中心副主任袁定阳已继承衣钵，北上内蒙古，继续“袁梦计划”。

据新浪科技报道，中国国家杂交水稻工程技术研究中心兴安盟分中心、中国国家耐盐碱水稻技术创新中心兴安盟试验基地（下称“一中心一基地”）18日落户内蒙古自治区兴安盟。

同日，袁定阳和10名从事数字农业的青年来到兴安盟袁隆平院士工作站，开展了“袁梦计划”二期发布会：计划在“十四五”期间在兴安盟的盐碱地上种植耐盐碱水稻20万亩，帮助当地水稻种植户实现收入翻番。

袁定阳表示，研究中心将借助“一中心一基地”的重大科技创新平台，逐步实现袁隆平院士生前规划的“袁梦计划”，力争三年内实现兴安盟水稻每亩增产100公斤；培育兴安盟自主知识产权的水稻新品种；实现兴安盟耐盐碱水稻种植面积3年达到20万亩。

袁隆平2020年1月13日在三亚发布“袁梦计划”，在盐碱地上种水稻。这一技术既可改良盐碱地和沙漠地区的生态环境，又可为沙漠地区的人口解决口粮问题，并实现种植户收入翻番。

1970年，40岁的袁隆平有了第三个孩子，取名袁定阳。20多年后，袁隆平的大儿子学金融，二儿子学管理，只有小儿子学农，继承了他的衣钵。

袁定阳1990年考入广西农业大学农业专业。1994年毕业后，他就进入了当时的湖南杂交水稻研究中心（现为国家杂交水稻工程技术研究中心）。袁定阳1996年又考入湖南农业大学遗传育种学专业攻读硕士。他1999年进入香港中文大学生物系研究分子生物学，并获得博士学位。

