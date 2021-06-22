会否解封《苹果日报》资产？林郑拒评

被北京定性为“反中乱港”媒体的香港《苹果日报》，本周五（25日）如果未能获香港特区政府解除冻结该公司资金，将在本周六（26日）停止运作；香港特首林郑月娥今天被问及此事时拒绝评论，但她强调《香港国安法》须严肃执行，不能形同虚设。

香港保安局上周引用《香港国安法》，冻结壹传媒旗下《苹果日报》资产，《苹果日报》能否维持营运成疑。据《苹果日报》网站报道，壹传媒董事会昨天（21日）开会，以大比数通过致函保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。

对此，林郑今早出席行政会议前表示，一如以往，所有个案若已进入司法程序，她不会作出评论。

至于保安局局长有否权力解冻壹传媒集团资产，林郑称若有人申请解冻，将交由保安局局长按法例规定执行。

综合网媒“香港01”、香港电台等港媒报道，林郑并说，港府此次的执法行动与一般正常新闻工作无关，而是针对危害国家安全嫌疑行为。因此，不可因事件牵涉新闻机构或其负责人，就说是打击新闻自由。

林郑也强调，警方在执法行动中的每一个步骤都是依法办事，保安局行使权力冻结涉嫌违反《香港国安法》的公司资产，是为了防范进一步危害国家安全行为；香港国安法是有法必用、执法必严、违法必究，港府不会让法律形同虚设。

香港警务处国家安全处上周四（17日）以涉嫌违反《香港国安法》拘捕五名壹传媒及苹果日报高层，包括编采人员；并冻结该报章相关企业的部分资产，涉及约1800万港元（312万新元）。

另一方面，针对政府任内会否启动《基本法》第23条立法，林郑今早也回应，本届政府只剩下一年多任期，预料无能力完成23条立法工作。但她表示，会争取时间筹备，强调港府有责任完成23条立法及相关法律工作。