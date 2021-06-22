中国垃圾债券发出预警信号

中国垃圾债券的收益率已跃升至去年市场动荡末期的水平，表明投资者对违约的担忧日益加剧。

据《华尔街日报》报道，洲际交易所美银中国美元垃圾债券指数上周的收益率自2020年5月以来首次升破10%。该指数上周五（18日）收于9.93%。与此形成鲜明对比的是，对应的全球次投资级债券指数的收益率上周五收于4.57%，较三天前触及的1997年以来最低水平仅高出0.04个百分点。债券的收益率与价格呈反向变动关系。

上述全球次投资级债券指数受美国高收益率债券主导，这些债券受到美联储超宽松货币政策和美国经济强劲复苏的提振。另外，债券规模在美国债券市场占很大比例的能源生产商也受益于大宗商品价格的飙升。截至上周五，美国高收益率债券指数的收益率报4.65%。

这一差异意味着，中国垃圾债券的收益率比上述全球次投资级债券指数的收益率高出5.36个百分点。洲际交易所美银的数据显示，除了2020年3月的一段短暂时间外，这一息差自2012年初以来从未超过这一水平。

《华尔街日报》分析，中国的政策制定者曾经倾向于施救，但近年来对违约的容忍度越来越高。有关部门仍然对市场动荡保持警惕，但也希望抑制债务增长，并打消有关投资者将总是会得到补偿的想法。

报道引述景顺固定收益业务亚太地区负责人Freddy Wong表示，大多数美国垃圾债券发行人的资产负债表正在改善。他说，与此相反，投资者正为一些中国房地产开发商陷入财务困境的前景做准备。

房地产公司占据了中国垃圾债券市场的很大一部分。最近遇到困难的大型借款人包括今年早些时候违约的工业园开发商华夏幸福，以及最近股票和债券遭遇抛售的大型住宅开发商中国恒大。

中国最大的不良资产管理公司中国华融推迟发布财报，也动摇了投资者的信心。中国华融一直是国际市场上一个大型的投资级借款人。

景顺的Wong称，紧缩的信贷周期暴露了一些大举借债的开发商的财务弱点。他表示，在某些情况下，透明度低也打消了投资者的兴趣。

《华尔街日报》说，可以肯定的是，对于一些投资者来说，评级较低的中国债券的额外回报足以弥补额外的风险。中国的房地产公司今年发售了大量的美元债券。

高盛亚洲信贷策略研究主管Kenneth Ho表示，中国的垃圾债券今年的表现逊于亚洲同类资产，比如印度和印尼的类似债券。

Ho表示，中国垃圾债券的收益率可能会保持在高位，投资者可能会专注于努力将风险降至最低，而不是将回报最大化。他表示，这意味着他们可能会寻求购买熟悉的某几家公司的债券，而不会广泛投资。

他表示，一旦我们从财报中看到去杠杆化的迹象，看到特有风险消退，那么也许估值会吸引更多人进入市场。