调查：亚马逊荣膺最有价值品牌 但中国品牌正在崛起

根据凯度（Kantar）的BrandZ全球品牌价值100强排名，亚马逊和苹果成为全球最有价值的品牌，但中国品牌的排名不断上升，而且比欧洲的顶级品牌更具价值。

据路透社报道，凯度表示，1994年由贝佐斯创立的亚马逊仍然是世界上最有价值的品牌，估计价值为6840亿美元；其后是1976年创立的苹果价值为6120亿美元，谷歌为4580亿美元。

中国最大社交媒体和视频游戏公司腾讯是该国排名最高的品牌，排在第五位。而阿里巴巴排在第七位。

凯度BrandZ的全球战略总监Graham Staplehurst说：“中国品牌正在稳步缓慢地前进，并取得了明显进步，越来越多的公司利用自身的技术发展，并证明他们有能力与塑造中国和全球市场的主要趋势保持一致。”

据报道，有五个品牌的价值翻了一番以上，其中中国电子商务巨头拼多多和美团、中国顶级白酒制造商贵州茅台、中国TikTok和美国特斯拉领跑。

凯度表示，成立于2003年的特斯拉是成长最快的品牌，成为最有价值的汽车品牌，其价值较上年增长275%，达到426亿美元。

中国顶级品牌巩固了相对于欧洲顶级品牌的领先地位。凯度说，在最具价值的100个品牌中，中国占14%，高于十年前的11%；而欧洲品牌占8%，低于十年前的20%。

排名最高的欧洲品牌是法国路易威登，排名第21位；其次是德国的思爱普软件集团，排名第26位。唯一上榜的英国品牌是沃达丰，排名第60位。

美国品牌占主导地位。凯度说，美国品牌在过去一年中增长最快，在最具价值的100个品牌中占74%。

凯度表示，全球最具价值的100个品牌的总价值为7.1万亿美元。