香港将放宽部分食肆营业上限

香港控疫有成，将放宽部分合资格餐厅的入座率上限。有餐饮业人士22日说，新措施仍算保守，合资格的餐厅仅占5%，料对业界实际帮助不大，但会为业界人士提供接种新冠疫苗的诱因。

据香港中通社报道，香港特区政府21日公布新措施，食肆或餐饮处所维持ABCD类运作模式，其中A、B类维持不变；所有员工已接种第一剂疫苗的C类餐厅入座率上限由50%提高至75%；员工已接种两剂疫苗14天的D类餐厅入座率可放宽至100%。

香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始22日在电台节目中说，目前香港有近千间C类食肆有条件变为D类食肆；相信在新措施下，会吸引更多食肆转为D类餐厅。

至于A类B类餐厅何时可放宽限制，陈肇始说，当社会形成群体免疫屏障时，很多其他措施都可以逐步放宽。

香港餐饮联业协会会长黄家和在电台节目中说，近期香港餐饮业有所回温，不少食肆餐厅重新进驻旺区。虽然新的措施仍然保守，但预计本次放宽会为C类餐厅的员工提供接种疫苗的诱因。

香港稻苗学会会长黄杰龙认为，香港有近千间C类食肆以及少于20间D类食肆，两类餐厅只占业界的5%至6%，相信本次放宽只是“战略放宽”。

此前，特区政府以“疫苗气泡”为基础调整社交距离措施，根据食肆员工是否接种疫苗等因素将食肆划分为ABCD四种类型，不同类型餐厅允许容纳的顾客人数及营业时间有所不同。

