国民党讽“疫苗乞丐”引爆绿营反弹

台湾接连获得日本、美国提供的冠病疫苗，被国民党讽刺台湾是“疫苗乞丐”，台湾总统蔡英文昨天表示乞丐说法不恰当，指这是日美等“好朋友之间的互相帮忙”，台湾驻日代表谢长廷则指责，用“乞丐”、“施舍”等字眼羞辱自己，对捐赠者也是侮辱。

综合台湾媒体报道，台湾本土疫情严峻，政府采购疫苗到货数却远不及外国捐赠数，国民党台北市议员罗智强批蔡政府采购疫苗无能，让台湾沦为“疫苗乞丐”。台北市长柯文哲昨天在答询议员时表示感谢美国赠予疫苗，但也说“我当你小弟，你好歹给一点安家费，是应该的。”

对于上述说法，蔡英文昨天接受台媒访问时说，这次日本、美国对台湾的疫苗协助，是好朋友间的互相协助、帮忙，对于帮助台湾的人心存感激，台湾在有能力的时候，也要多多帮助朋友，“我觉得乞丐的说法并不恰当”。

对于美国疫苗的分配捐助，蔡英文透露，整体来说，美国对各国疫苗协助是总统层级在做决策，她也再次感谢美总统拜登与美国政府在最短时间给予台湾最大支持。

台湾驻日代表谢长廷昨天也在面簿发文反驳罗智强，指其用“疫苗乞丐”、“施舍”这样的字眼羞辱自己，对捐赠者也是侮辱。

他还写道，“台湾曾帮助过别人，接受别人的帮助也很正常，不必自卑或自虐，我们如果用乞丐心态去看待事情，认为别人的善意只是施舍，那将来也没有别的国家敢接受台湾的帮忙”。

疫情指挥中心副指挥官陈宗彦今天对“疫苗乞丐”说回应称，疫苗的部署在去年很早就开始了，原因出在疫苗厂商无法如期交货，已经采购的疫苗无法如期抵达。

陈宗彦还说，这段时间美国和日本提供的疫苗，台湾非常感谢，也心存感激。

对于绿营的反弹，罗智强今天受访时指出，他批评的是民进党疫苗政策错误，但谢谢美国、日本的善意。

他还加码批评说，蔡英文现在对乞丐两个字震怒跳脚，但当年民进党骂马英九政府与大陆签两岸经济合作架构协议（ECFA）是乞丐，民进党可以骂马政府是乞丐，罗智强不能骂蔡英文是乞丐？这是什么双重标准？

罗智强还说，既然蔡英文对乞丐两个字这么在意，“我跟你对不起，我改一下，你叫超级无能、无良、无耻乞丐，你就是乞丐”。

