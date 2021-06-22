报告：中国经济下半年有下行压力

瑞银财富管理发表报告称，中国经济虽然率先自冠病疫情中复苏，并带动亚太区去年及今年上半年的增长；但步入下半年，在压抑需求减退、出口放慢、房地产调控持续及原材料价格上升压缩企业边际利润等因素下，中国经济将面对下行压力。同时，地缘政治风险也再度上升。

据路透社报道，瑞银财富管理投资总监办公室撰写的最新一期“投资亚太”展望报告指出，该行认为中国下半年政策将会更有针对性地转向支持实体经济增长，已公布或可能推出的措施包括：下半年中国央行向市场注入流动性可能由第二季的大致持平转为正数，以控制利率突然急升；扩大对中小企业的信贷；及遏制大宗商品价格失控。

报告称，尽管中国政府有一些针对性的宽松措施，但官方可能会继续收紧房地产行业及地方政府融资平台的政策，以稳定债务。

瑞银财富管理说，去年中国的债务占GDP的295%左右，按年上升约20个百分点，因为在疫情期间政府、企业及家庭债务都因大量的宽松而上升。报告认为，北京决心将今年底该杠杆比率保持在300%以下，因领导层一再提到稳定债务的必要性。

报告预期，虽然在更严格的要求下，地方政府平台发债规模自4月以来明显放慢，但该行预期下半年的相关发债仍将加快，因截至5月底止4.47万亿元人民币（约9300亿新元）的发债额度只用了20%；第三季的信贷将会保持较慢增速并在第四季稳定下来，全年发债额料按年增约11%。

尽管未来存在挑战，但瑞银财富管理认为稳定的信贷增长和宽松的政策将令中国经济保持增长，经过上半年平均达低双位数的增速后，预期下年GDP按年增速将放慢至5至6%。

在这背景下，该行在战术上更青睐离岸中国股票（MSCI中国）；受助于总股本回报率上升、以三年为基础计算的强劲盈利状况，及疫苗接种加快和外部需求强劲带动周期性行业走强，预期市场将在未来几个月出现反弹。