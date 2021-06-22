中国关键经济数据疲弱 多名经济学家下调预期

中国上周一系列经济数据疲弱，尤其是消费的复苏乏力，促使多个机构的经济学家下调了对中国2021年经济增长的估计。

据彭博社报道，在中国5月份的所有关键指标都低于预期后，牛津经济研究院、巴克莱银行和摩根士丹利下调了他们的预测，现在预计全年增长将从9%左右或更高的水平降至9%以下。

巴克莱以常健（音译自Chang Jian）为首的经济学家周五在报告中写道，下调预测主要反映了今年迄今为止消费和面向消费者的服务，其复苏力道弱于预期。经济学家们认为，消费的一些疲软态势可能会持续很长时间，这反映了疫情后消费者支出习惯的改变以及家庭收入放缓，尤其是低收入群体。

在包括大宗商品价格飙升和宏观审慎紧缩在内的近期逆风加剧下，出口放缓和投资势头疲弱也是经济学家下调预估的主要原因之一。

中国经济整体复苏态势5月进一步显现缓和迹象，在中国部分地区爆发本土﻿新冠病毒病例下，消费者仍然保持警惕。

彭博调查经济学家的预估中值显示，2021年中国GDP将增长8.5%。

尽管如此，经济学家仍对中国的增长前景持乐观态度，并预计在第二季度出现小波折后不久将重拾复苏，这得益于更广泛的消费复苏、全球对中国出口产品的需求更强以及投资增长加速。

牛津经济研究院首席经济学家Tommy Wu在一份报告中写道，尽管逆风强劲，但下半年的增长将加快。