中国毕业生薪酬榜：对外经贸大学超清北

中国薪酬指数研究机构发布报告显示，对外经济贸易大学毕业生平均薪酬最高，达到了11032元（人民币，下同，2295.66新元），超过了清华和北大。

据界面新闻报道，中国薪酬指数研究机构发布《2021全国高校毕业生薪酬指数排行榜》。前十名高校有清华大学、上海交通大学、北京大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、北京航空航天大学、同济大学、中山大学、复旦大学、北京外国语大学，均为211高校，985高校也有七所。

其中，对外经济贸易大学毕业生平均薪酬最高，达到了11032元，也是唯一一所毕业生平均月薪超过11000元的高校。

清华大学、上海交通大学和北京大学的毕业生平均薪酬分别为10992元、10602元和10690元。

和去年相比，中央财经大学从第八位上升至第五位，北京航空航天大学、同济大学、中山大学、复旦大学均今年新入榜前十。其中，中山大学上升幅度最大，从去年的17位跃升至今年的第八位，毕业生平均薪酬也上涨了125元。

单从平均薪酬来看，毕业生月薪能超过10000元的高校有24所。北京交通大学、中央美术学院和东南大学虽然薪酬指数排名在30名之后，但毕业生平均薪酬仍然过万。另外，平均薪酬在9000-10000元的高校有31所，8000-9000元的高校有24所，7000-8000元的高校有21所。

需要注意的是，位于经济发达城市的高校毕业生拥有更多的就业机会和更高的薪资待遇。比如，在毕业生月薪超过一万元的24所高校中，只有浙江大学、南京大学和东南大学没有在北上广超一线城市，但是也在杭州、南京等经济发达的新一线城市。

并且，同为985、211重点高校，武汉大学和湖南大学在前一百的高校中，排名相对落后，分别在84位和92位；毕业生平均薪酬也相对较低，仅为7517元和8096元。位于东三省的985高校吉林大学和东北大学更是不在前百强排行榜上，被众多在一线城市的双非院校超过。

双非院校中，排名最高的是国际关系学院和上海对外经贸大学，薪酬指数均为85.2，毕业生平均薪酬分别为10045元和10066元。外交学院、广东外语外贸、大学北京电影学院和中央美术学院的毕业生平均薪酬也在一万元以上。