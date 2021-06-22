北大本科生留京率从七成大跌至少于两成

中国城市GDP第一，坐拥14所“双一流”高校的上海，对人才的吸引力很大。报告显示，北京大学本科生留京率则从71.79%大跌至16.07%，清华从30.7%跌至18.20%。

据中国新闻周刊报道，58同城发布的《2021年高校毕业生就业报告》显示，今年毕业生首选就业城市中，上海第一。前程无忧《2021年校园招聘白皮书》指出，在就业城市选择上，上海受青睐程度排名第一。

近年来，上海人才政策颇有开放之势。早在2018年，上海以“北大、清华应届生可落户”为试点，出台政策指明清北两校本科毕业生符合申报条件，可直接落户。从上海交通大学2020年毕业生就业去向来看，本科生留在上海的比例在70%左右，往年（2017-2019年）本科生留沪率仅53%至55%。

与此同时，上海是长三角城市群的龙头城市，对长三角其他省份的人才“虹吸效应”显著，江苏、浙江的高校毕业生除本省外，几乎都将上海作为就业的第二选项。

根据BOSS直聘发布的《2021应届生就业趋势报告》，深圳是本地高校毕业生留存率最高的城市，也是对外埠毕业生吸引比例最高的城市。

根据深圳大学2020届本科毕业生就业质量报告，79%的毕业生留在深圳工作。中山大学毕业生在广州就业得天独厚，2018年也有23.99%的中大本科生选择在深圳就业。

广东坐拥深圳，是中国经济第一大省，不但拥有腾讯等互联网巨头，也拥有如华为等对理工科人才有大量需求的重点企业，吸引着周边湖北、湖南，甚至更远的东北毕业生跨山越海而来。

毕业生本省就业率排名更靠后的高校，主要集中在东北等地。2019年哈工大仅有不到12%的毕业生留在黑龙江，19.5%的毕业生从北到南几乎跨越整个中国去广东就业。2019年东北林业大学有17.93%的毕业生前往广东，居于首位。

北京拥有中国数量最多的“双一流”高校，67所本科层次高校中“双一流”高校就有34所。

但在58同城《2021年高校毕业生就业报告》中，北京与前三的上海、深圳、广州不在同一阵营，排在成都之后。在BOSS直聘《2021应届生就业趋势报告》中，北京无缘前三，无论是本地高校毕业生留存率还是对外埠毕业生吸引比例。

根据清北两校2019年就业质量报告，清北本科毕业生留京率都不到两成。而且，这已经是清北毕业生留京率连续多年下跌了。从2013年到2019年，北大本科生留京率从71.79%跌至16.07%，清华从30.7%跌至18.20%。

在前程无忧《2021年校园招聘白皮书》里，北京虽然排第二，但排第一的上海，受青睐程度要远远高于北京。

数据显示，上海毕业生的留沪率要高于北京毕业生的留京率。北京高校毕业生平均留京率在52%左右，上海则在72%左右。其中，清北本科毕业生留京率跌破两成，上海交大的本科毕业生留沪率一直在五成以上，2020年更是突破70%。

