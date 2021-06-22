特斯拉公布在中国的超级充电路线

美国电动汽车巨头特斯拉公布了其声称是中国最长的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途共设有27个电动汽车充电站。

特斯拉首席执行马斯克今天在推特上转发了这条路线的宣传视频；视频显示，整条路线覆盖九座城市，东起沿海枢纽舟山，西至与哈萨克斯坦接壤的霍尔果斯。

彭博社指出，这大致与传说中的丝绸之路相同。自此，特斯拉司机将能驱车前往库木塔格沙漠、火焰山和赛里木湖等新疆著名的旅游景点，而不必担心汽车没电。

充电设施对电动汽车的推广非常重要，里程焦虑是人们不想抛弃汽油车的一个主要原因。

中国是全球最大的电动汽车市场，对特斯拉至关重要。特斯拉在上海设有工厂，每月销量达到数千辆。这家总部位于加州的公司已经在中国建了大约840个充电站和65000多个超级充电桩，覆盖超过310座城市。

报道说，特斯拉“丝绸之路”上的电动汽车充电站的间隔距离在100至300公里，在天气条件适合的情况下，15分钟即可补充多至250公里的续航里程。

此外，这部视频为中文配英文字幕，可能也是特斯拉为修复在华形象付出的又一次努力。最近几个月，特斯拉汽车在中国遭遇重创，部分车辆因安全顾虑而被禁止进入军事地区，而在4月份的上海车展上，一位车主爬上展示车车顶对特斯拉汽车提出了抗议。

尽管出现了这些波折，特斯拉今年5月在中国的销量表现强劲。根据中国全国乘用车市场信息联席会的数据，该公司5月份中国产汽车销量33463辆，高于4月份的25845辆。