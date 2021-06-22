香港社署爆离职潮 上年度84人辞职

香港特区政府早前规定公务员需宣誓或签署声明拥护《基本法》及效忠特区后，多个政府部门先后出现辞职潮。据报，香港社会福利署仅在上个月就有24人辞职，而2020至21年度的辞职人数也较上一个年度增加近一倍，多达84人。

《星岛日报》报道，从今年起，香港社会福利署的离职人数不断上升——今年1月仅有28人，但5月时已有42人，而离职原因包括退休、辞职及终止服务等。

同时，辞职人数也从今年1月的八人，增加至5月的24人。在今年的首五个月，累计77人辞职，当中37人属社工职系，包括30名助理社会工作主任，以及七名社会工作助理。单在上个月，香港社会福利署已有24人辞职，当中12人为社工。

《星岛日报》透露，根据以往的资料，在2019至20年度，香港社会福利署离职及辞职人数介于30至47人。然而，在2020至21年度，离职人数大幅增加至270人，较上年度增加25%，当中有84人辞职，按年上升90%。

在2019年的反修例抗争中，曾有多名香港公务员因涉嫌参与违法的示威游行而被捕，更有一批公务员成立“新公务员工会”，支持反政府的抗争活动，引起舆论争论公务员政治中立的问题。

港府今年1月向各部门发信，要求所有公务员宣誓或签署声明，确认拥护《基本法》及效忠特区政府。已宣誓的公务员日后若有动摇政府管治和施政、引发或激化社会动荡不安的行为，都属违反誓言，至于拒绝宣誓的，香港公务员事务局随即会跟进。“新公务员工会”随后宣布解散。