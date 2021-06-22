半导体缺货行情下大量假芯片开始流通

多位芯片代理商人士透露，在全球半导体缺货行情下，更多假芯片开始在电子领域流通。这将给更多的电子产品带来质量风险，损害整机厂商和最终用户的利益。

据《经济观察报》报道，一位芯片代理商告诉记者，这种非法元器件有两种存在形式，一种是，企业从电子垃圾中回收芯片，去除旧芯片上的证据，进行清洁包装，并以更低价格将“二手货”卖给下游；另一种是，将正规制造产线上的残次晶圆进行封装，然后以次充好卖给下游。和真品相比，假芯片性能、可靠性、保质期限通常是不足的。

该人士说：“假冒或翻新的元器件一直流通在电子领域，其生产和销售，甚至形成了一条造假的流水线，但变化在于，情况在今年以来愈发严重，原先偷偷摸摸的造假行为也变得高调”，这已经反映在价格上，原先二手芯片价格只有市价的50%，如今价格正在上涨，甚至和市场价持平。

这类芯片主要流通于消费电子。与汽车、工业不同，一些消费电子的整机厂商并不对芯片及其供应商进行长期的验证和测试。在一些利润较低、对芯片性能和工艺的要求较低的产品中，或是更新换代较快的产品中，都容易流通假芯片。

当前缺芯行情，大面积的供应链处于失衡状态，多种元器件出现短缺，而中国有着几乎全球最大的电子元器件交易集散地，这里有大大小小的商家，每天进行数以万计的电子垃圾的拆解。这些都给假芯片提供了市场机会，它们大部分在国内流转，有的还流通至海外供应链。

北京市盈科（深圳）律师事务所高级股权合伙人朱逸聪说，法律上看，作为一种非法元器件，重新包装的芯片属于假冒注册商标产品，以次充好的芯片属于伪劣产品，销售两者都是法律明令禁止的行为。

但是上述代理商人士说，买方起诉追责的情况并不常见，背后有很多阻力。比如，对晶圆“以次充好“的鉴定很模糊，需要专业机构来评判。同时，芯片的渠道企业比较散乱，这种卖方公司通常没有正规组织、甚至是空壳公司，一直告下去对买方不利。

该人士称，另有一种情况是，有些买家因缺货、降低成本，对非法芯片采取默许态度，故意将真假货混在一起使用。因为即便被精心包装，芯片的性能指标仍然是可测的，采购方有能力识别出来。这也是造假产业链得以形成的原因，而最终用户和消费者不得不承担了所有风险。