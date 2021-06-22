下午察：在华外籍师生有“超国民待遇”？

中国浙江宁波高校发生令人发指的命案，触发大批中国网民口诛笔伐的核心问题是，涉案男子是名曾被多次投诉却依然被校方保留职务的美籍黑人外教，而学校在案件发生后试图撇清关系、封锁消息的做法更招惹骂名。

舆论风向迅速从案件本身转向外籍师生在中国享有“超国民待遇”这个老话题。《环球时报》总编辑胡锡进18日在微博发文，在指出外籍身份无法成为避罚的保护伞之余，也提醒：“舆论第一时间对案情的关注应避免聚焦到犯罪嫌疑人的国籍和肤色上，那样的话有可能在国际舆论场上引起反弹，因此任何成熟的社会都不会鼓励那样的关注方向。”

不过，网民众怒难灭，有的呼吁立刻将涉案外教处死，有的辱骂在华黑人并声称“自己就是种族歧视”，但大多数网民还是批评校方在此事件上“一个态度都没有”，并指中国高校崇洋媚外严重，外籍师生多年来享受特殊待遇。

网上流传视频截图显示，在宁波命案中丧命的女生家属，抱着死者遗照在校园外痛哭。（互联网）

女伴风波再被提起

于是，中国一些高校给外籍生配女学伴（buddy）的事再被提起。山东大学2019年曾因给外籍留学生招募女学伴成为众矢之的，一些网民披露，类似的安排仍存在于其他高校。

山东大学的学伴项目在2019年7月6日被一名微博网民曝出。该网民称，山东大学有个给留学生配学伴的制度，从2017年的一对一配对，改革为2018年的每个留学生配三个学伴，大部分以女生为主。

该校在学伴报名表中，还特别强调学伴的性别，将“结交外国异性友人”列为选项之一，在表头用红字注明：“请同学们尽可能详细认真的填写，以便为你匹配心仪的学伴”。

后来有曾在山东大学做过学伴的女生发文说，一些家境不好的女生给外籍生当学伴可换取补助。她曾与其他女学伴陪外籍学生参与聚会，她的一名朋友被强行劝酒甚至暴力对待等，后来两人在挣扎中逃离。

文章说：“那年的学校补助我和那女生没有得到，而那些没有回来的女伴读生，有几个两三个月后去医院打胎了，当时全校的人都有所耳闻。”“但我们不能反抗，因为学校的立场明显站在他们（外国留学生）那边，我们能安全地毕业，已经是学校网开一面了。”

当时一些网民将学伴制度狠批为“慰安妇制度”，有人挖出山东大学2018年曾让25名学生陪护一名在交通意外中受伤的留学生，给事件火上浇油。

2019年，山东大学被指为外籍留学生安排女学伴，引起公愤。（互联网）

该事件以山东大学官方微博于2019年7月13日发表道歉声明告一段落。《人民日报》隔日发评论指出，改革开放走过四十多年，中国已习惯平视世界，许多“特别待遇”不见了。有朋自远方来不亦乐乎，不卑不亢才是最好的尊重。争创双一流之路，终究由文化自信铺就。

女伴等特殊待遇仍存在？

不过，有网民指出，2019年山东大学的学伴事件至今仍在不少高校上演。

有网民爆料，四川成都电子科技大学本月10日在端午节举行传统文化体验活动时，仅邀请男性留学生和中国女生参加，并有图片为证。此外，网上一张河北师范大学课堂照片显示，每名男性外籍留学生身旁有一两名中国女大学生相伴，引发争议。但两所学校都指这是别有用心的人歪曲事实。

一张关于两名女学生配一个男留学生的照片在网络上流传，配文是“疑似河北师范大学为巴基斯坦留学生准备的女学伴”。（河北师范大学国际文化交流学院官网）

除了女学伴这种暧昧的安排外，一些高校还被指给外籍留学生更好的宿舍待遇。河南科大学的一些学生本月中就抱怨，宿舍没空调（冷气），在40度高温下酷热难耐，很多同学中暑送院，但同校的留学生则享有设备齐全的“豪华宿舍”。

一名学生称：“同一栋楼内，一二层的留学生的寝室电器齐全，配置空调和热水器。但是国内学生所住的三四层就只是在天花板上装着一个小小的风扇。”网上的视频显示，学生在宿舍楼集体喊口号，要求校方装空调。

事实上，中国不少网民多年来都在批评外籍留学生在中国享有的特殊待遇，指中国一些高校或是提供高额的奖学金，或是降低入学门槛，或是提供优于国内学生的生活条件，或是在学习和考试上大开方便之门等。

被誉为中国民办教育家的新东方集团创始人俞敏洪，今年4月在一场节目中表示，中国历来是友好之邦，更容易看重外来客人。但是当中国的大学生发现，外国留学生所有的待遇都比自己好的时候，这也是一种失衡。他认为，对外国留学生应一视同仁，不应超本国学生待遇。

一张在网上流传的照片显示，某所中国高校的女学伴与外籍生一同参与交流活动时，被对方勾肩搭背“喂香蕉”。（互联网）

除了外籍学生，在中国高校、培训机构的外籍教师的待遇也不错。一篇题为《比到中国留学更幸福的，是来当外教》的文章称：“年薪近60万（人民币，12万4800新元），享受住房伙食补贴、保险等福利，汇率有变化还可能涨工资，把这样的酬劳摆出来，估计没有人会觉得这是国内一名普通教师能拥有的待遇。”

搜狐用户“内蒙古小寇”在2019年发布的一篇文章中称，中国自从加入世界贸易组织以来，在全国范围内迎来学习英语热潮，随之外教职业应运而生，并且受到了各大学校热捧，也逐渐成为学校实力的象征，很多外教“拿着近乎十倍的工资，不但无所作为，而且败坏着学校的风气，而学校却任意妄为。”

回看宁波高校命案，网上流传信息显示，上过涉案男子课的一名网民指他“上课很水”，并曝他和一名中国女子结婚后出轨，在学校总是搭讪女生。校方收到学生投诉后只是将其转到另一个学院。这些信息如果属实，足见校方对这名外教的容忍度极高。

为何要吸引外籍师生

在中国的外籍师生享有哪些具体的“超国民待遇”众说纷纭，但一个不争的事实是，中国高校近年确实在努力吸引外籍师生。这主要有两个原因。

首先是高校自己的国际化指标。中国高校如果要想在国际大学排名中晋升，成为国际名校，学校的国际化程度就是一个重要的指标。

以泰晤士世界大学排名为例，高校的国际师资、国际学生数量就是非常重要的考核指标。校方为了在这方面达标，不惜花重金吸引外籍师生。

在泰晤士世界大学排名上，高校的国际化是非常重要的指标。（互联网）

也有分析认为，中国政府通过奖学金等激励方式吸引外籍留学生，是希望这些学生回国后能分享在中国的经历，讲“中国故事”，从而扩大中国在国际舞台的文化影响力。

但无论如何，外籍师生在中国院校受到优待本已让另一些人心里不平衡，若再“犯事”自然引起众怒，学校越想息事宁人，就越会招惹更多的指骂。

值得注意的是，此事件掀起对“超国民待遇”的批评、对外籍师生的声讨，要比以前猛烈。这放在中国近两年在国际与外交舞台上更“硬气”的姿态或许有关。

然而，随着中国政府近日提倡“努力塑造可信可爱可敬的中国形象”“讲好中国故事，传播好中国声音”，校方与官方要如何回应此次高校命案，以及网民怒批的“超国民待遇”，确实是个难题。