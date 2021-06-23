孙杨禁赛四年 无缘东京奥运

中国游泳运动员孙杨药检案禁赛期，从原判的八年减至四年又三个月，自2020年2月28日起执行，2024年5月底结束。这意味着他将无缘今年的东京奥运会，只能参加2024年7月底的巴黎奥运会，届时他32岁。

综合路透社、新浪体育等报道，经二次听证会后，国际体育仲裁法庭（CAS）昨天（22日）对孙杨案宣布以上仲裁结果。

孙杨被认定犯有“逃避、拒绝或不接受运动员样本采集”和“运动员或其他人篡改或涉嫌篡改兴奋剂管控的任何部分”的罪名。

在2018年9月4日晚，受世界反兴奋剂机构（WADA）委托的国际兴奋剂检查管理公司（IDTM）派三名工作人员前往孙杨住处对其进行赛外反兴奋剂突击检查，但因孙杨质疑三名检查人员中两个人的资质，拒绝配合，双方在争执中，孙杨的保安当场用锤子砸毁了验血瓶。IDTM事后向国际泳联（FINA）告状，称孙杨“暴力抗检”。

2020年2月28日，CAS宣布孙杨在2018年9月4日晚进行的兴奋剂检查中拒绝配合，违反相关反兴奋剂规定，禁赛八年。

孙杨先后于2020年4月28日和6月15日向瑞士高院提起诉请，要求撤销CAS裁决和重审案件。2020年12月24日凌晨，瑞士联邦最高法院的判决结果为撤销国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨的裁决。

今年5月28日，孙杨案二次闭门听证会正式结束。

卫冕200米自由泳奥运会冠军，以及曾获11次世界冠军的孙杨一直是个有争议性的人物。他在中国家喻户晓，近年也受到不少中国网民拥护。但在国际体坛上，却因涉嫌使用兴奋剂等问题被不少运动员唾弃。