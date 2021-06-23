美媒：中国计划延长边境防疫措施至少一年

美国《华尔街日报》引述知情人士称，尽管中国的疫苗接种已超过10亿剂，但北京正计划把边境防疫管控举措再维持至少一年，因为官员们对变种病株的出现感到担忧，并且一些重大活动即将举行。

其中一位知情人士说，2022年下半年的暂定时间表是在中国国务院5月中旬的一场会议上确定的，中国外交部和国家卫生健康委员会等政府机构官员出席了那场会议。

官员们采取如此谨慎的态度，是因为他们希望明年的两个重大活动能够顺利举行，一是明年2月举办的冬奥会，二是明年末召开的中共二十大会议。

知情人士表示，通过只对接种过中国疫苗的人员颁发签证，并维持对入境人员抵达后在指定酒店接受至少14天隔离的要求，中国一直在努力化解输入病例带来的风险。

知情人士称，如果中国放松疫情防控举措的话，有可能首先放宽大陆与香港和澳门之间的旅行限制。港澳这两个特别行政区与中国南方省份广东相邻。

中国随后或将放松对疫苗接种率高、感染人数受控的国家的旅行限制。知情人士指出，认可中国疫苗的国家最有可能获得优先考虑，不过他们补充说，对于何时放松防疫尚未有具体的时间安排。

中国国务院、外交部和国家卫健委没有回复置评请求。

据另一位知情人士称，中国疾病预防控制中心已表示，正在研究额外接种疫苗的有效性，包括以中国国内研发的疫苗以及BioNTech的疫苗作为加强针。