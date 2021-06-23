加拿大代表逾40国要求中国允许联合国官员进入新疆

40多个国家敦促中国允许联合国人权事务负责人立即进入新疆，调查有关100多万人被非法拘留的报告。

据路透社报道，加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿（Leslie Norton）当地时间6月22日代表澳洲、英国、法国、德国、日本和美国等40多个国家向联合国人权理事会宣读了关于中国的联合声明，敦促中国允许联合国人权事务负责人立即进入新疆，调查有关100多万人被非法拘留的报告，其中一些人遭受酷刑或强迫劳动。

联合声明称，“可靠的报告表明，新疆有超过100万人遭到任意拘留，维吾尔人和其他少数民族遭到广泛监视，基本自由和维吾尔文化受到限制，”

声明还说，敦促中国允许包括高级专员在内的独立观察员立即、有意义和不受限制地进入新疆。

联合国人权高级专员巴切莱特前日在联合国人权理事会会议开幕时表示，希望就今年访问新疆同中国达成共识，以对有关新疆维族人权被严重侵犯的报道展开调查。

这是巴切莱特首次公开表明希望访问新疆的时间表。

中国常驻联合国日内瓦办事处代表团的高级外交官江映峰周二对联合声明加以驳斥，称这是出于“政治动机”的干涉。

他对理事会表示，欢迎高级专员访问中国，访问新疆，“这次访问是为了促进交流与合作，而不是基于所谓的有罪推定进行调查，”但他没有给出时间表。

另据中国央视新闻报道，在加拿大驻联合国大使宣读联合声明前，中国常驻联合国日内瓦办事处代表团公使蒋端代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、伊朗、叙利亚、委内瑞拉、斯里兰卡等国在会上就加拿大人权问题作共同发言，敦促加拿大立即停止侵犯人权行为。

共同发言对加拿大“严重侵犯土著人人权”表示关切，指出加拿大在历史上掠夺土著人土地，杀害土著人，消除土著人文化，并呼吁对加拿大所有土著人、特别是儿童被残害案件进行全面、公正调查，确保所有责任人被绳之以法，受害者得到充分救济。

发言还对移民在加拿大拘留中心遭受歧视和非人道待遇、加拿大海外军人非法杀戮平民、加拿大国内系统性种族歧视深表关切，敦促加拿大立即停止侵犯人权行为，呼吁人权理事会、人权高专办和有关特别机制持续关注加拿大人权问题。