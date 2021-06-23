李克强：要开创西部大开发新局面

中国国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长李克强指出，要开创西部大开发新局面，拓展国家持续健康发展新空间。

据中新社报道，李克强昨天（21日）主持召开国务院西部地区开发领导小组会议，部署当前和“十四五”时期推进西部大开发等工作。

会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过了西部大开发“十四五”实施方案。李克强说，西部大开发事关中国改革开放和现代化建设全局。近年来，西部大开发取得重大历史性成就，但西部发展不平衡不充分问题仍比较突出。

他强调，既要看到西部发展的差距，又要看到其中蕴含的巨大潜力。要按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求，更大力度推进改革开放，增强发展内生动力，有效保护生态环境，不断增进民生福祉，开创西部大开发新局面，拓展国家持续健康发展新空间。

李克强指出，深入推进西部大开发要继续做好改革开放大文章。市场主体是市场经济的微观基础，国家减税降费等政策也直面市场主体需求，西部地区要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感。

要深入推进“放管服”改革、降低交易和运行、流通成本、增强企业闯市场的劲头等，对接国家开放战略，扩大对内对外开放，更有效引资引智引技，提高发展能力和水平。

李克强说，要发挥科技创新的引领带动作用，培育发展特色产业和新兴产，提高西部农牧业现代化水平，积极发展旅游、文化产业，加强生态保护修复和环境治理，着力推动绿色发展。

李克强指出，要在发展中保障和改善民生。巩固拓展脱贫攻坚成果，保持主要帮扶政策总体稳定，推动乡村振兴等。