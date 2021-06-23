习近平与神舟十二号航天员通话

中共总书记、国家主席习近平今天（23日）上午在北京航天飞行控制中心，与神舟十二号三名航天员天地通话。

今天是三名航天员进驻中国空间站的第七天。据中国央视直播报道，习近平说，他代表党中央、国务院、中央军委和全国各族人民，向三人表示诚挚问候。

习近平说，航天员在太空的工作和生活情况，时刻牵动全国人民的心。他询问了航天员身体和工作情况，航天员回应称已适应环境，状态良好，并对完成后续任务充满信心。

习近平表示，建设空间站是中国航天事业的重要里程碑，将为人类和平利用太空作出开拓性贡献，希望航天员密切配合、圆满完成后续任务，并祝他们在太空工作生活顺利，会在北京等候他们凯旋。

第三次执行任务的航天员聂海胜在通话中说，三人身体状况很好，各项工作进展顺利，在天和核心舱工作和生活条件越来越好。

第二次执行任务的航天员刘伯明表示，能够参加这次任务深感使命重大，后续将执行两次出舱活动和操作机械臂等一系列技术验证试验，一定会精心操作、确保各项实验圆满顺利。

首次进入太空的航天员汤洪波说，已经适应失重状态，饮食起居和工作状态良好，还能与家人视频通话，太空家园温馨舒适，对完成好后续任务充满信心。

中国在本月17日用长征二号F运载火箭将神舟十二号载人飞船送入预定轨道，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员送入太空。当天下午，神舟十二号飞船与中国空间站天和核心舱自主对接成功，三名宇航员随后进入天和核心舱，开始为期三个月的在轨驻留。

中国载人航天工程办公室主任助理季启明此前介绍说，三名航天员在轨期间将主要完成四个方面的工作：开展核心舱组合体的日常管理，包括天和核心舱在轨测试、再生生保系统验证、机械臂测试与操作训练等；开展两次出舱活动及舱外作业，包括舱外服在轨转移、组装、测试等工作；开展空间科学实验和技术试验。进行空间应用任务实验设备的组装和测试，按程序开展空间应用、航天医学领域等试验；进行航天员自身的健康管理。