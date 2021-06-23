香港首次根据国安法进行案件审理

香港餐厅侍应唐英杰涉嫌在去年香港回归日，骑着插有港独标语旗帜的摩托车冲击警方防线。案件今日（23日）开审，这是香港根据《香港国安法》进行的首次审判。

据《星岛日报》报道，唐英杰被控煽动他人分裂国家罪及恐怖活动罪，控方加入危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，作为恐怖活动罪的交替控罪。《香港国安法》指定法官彭宝琴、杜丽冰及陈嘉信三名法官组成的审判庭席将审理此案，审讯预计为期15日。

唐英杰听毕控罪后，否认犯有煽动他人分裂国家罪及恐怖活动罪，亦否认恐怖活动罪的交替控罪“危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪”。

开庭前半小时左右，约有20名公众排队等候，记者则有近40人提早排队等侯入座。

22岁的唐英杰面对两罪，煽动他人分裂国家罪指，他于2020年7月1日在香港由东区海底隧道至湾仔谢斐道和柯布连道交界一带，煽动他人组织、策划实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为，不论是否使用武力或者以武力相威胁。

恐怖活动罪则指，唐英杰于同日同地，为胁迫中国中央人民政府或港府，或威吓公众以图实现政治主张，实施造成或者意图造成严重社会危害的恐怖活动，即严重危害公众安全，致三名警员重伤。

恐怖活动罪的交替控罪“危险驾驶引致他人身体受严重伤害”指，唐英杰于2020年7月1日在香港湾仔谢斐道近柯布连道交界，在道路上危险驾驶汽车，引致三名警员身体受严重伤害。