董明珠兑现承诺：首批3000多套房将交付

位于珠海的格力人才公寓交付临近，第一批共有3000多套员工住房。

“董明珠自媒体”公众号发布消息，“董明珠说到做到，承诺给格力员工一人一套房的诺言，真的在兑现了。”目前，位于珠海市香洲区的格力明珠广场人才房，第一批3000多套员工住房，即将交付使用。

据每日经济新闻报道，作为粤港澳大湾区的核心城市之一，珠海近年来一直颇为火热，不仅吸引了大批港澳居民，还有来自深圳等地的投资客们。链家网数据显示，格力集团总部、格力明珠广场周边的二手房价格约在1.7万元/平方米（3530.74万新元/平方米）至3.6万元/平方米不等。

在2018年5月格力的一次活动上，董明珠公开承诺，“只要是格力人，一人一套房”。当时，董明珠还现场宣布：珠海市委市政府为了鼓励格力电器，答应给格力1万套住房的土地。

格力电器2018年8月在珠海举办格力人才公寓奠基仪式，项目命名格力明珠广场，首批3000多套人才公寓正式启动建设。

彼时，珠海市委副书记、市长姚奕生在致辞中表示：“珠海现在缺什么？缺的正是格力这样专注发展实体经济的企业，缺的正是董明珠董事长这样负责任、有担当的企业家。3000套人才公寓只是个开始，未来我们计划为格力员工兴建10000套人才公寓甚至更多。希望格力的人才在珠海安心工作，为珠海创新助力。”

格力明珠广场位于珠海市香洲区前山街道办前山鞍莲路与翠屏路交叉口西侧，由两栋18层、三栋19层、三栋32层、三栋35层共11栋高低错落的住宅，一栋商业及邻里中心及一栋幼儿园组成；占地面积约80719.95平方米，总建筑面积约为278402平方米。

项目的建设均由格力自费投资，预计投资约20亿元。其中，人才公寓住宅约为179288平方米，总住宅3180户，40平方米的户型473户，60平方米的户型2707户；商业及邻里中心约为22000平方米；幼儿园约为3200平方米；地下室车库约为72551平方米，车位约1900个。

目前，第一批3000多套员工住房即将交付使用，周边配套的商业区、幼儿园也在紧锣密鼓加快建设中，而且交楼标准还是精装。

从地图测距看，格力明珠广场与格力电器总部直线距离不到3公里。而在格力电器总部的旁边，还有格力从2007年就自建的员工宿舍格力康乐园一期、二期，可容纳1万人居住。

珠海一位房企中层人士在接受记者采访时说，格力明珠广场所在的区域其实已经接近中山市坦洲镇，算是中山与珠海的交界附近。中山的坦洲与珠海的香洲区距离很近，甚至比珠海个别区域都更近香洲。目前，靠中山那边的市场均价大概在1.5万至1.7万元/平方米，而跨过珠海后，均价大多都在2.8万至2.9万元/平方米。

更具体一点，格力明珠广场靠近珠海香洲区的前山片区。据合富研究院统计，2021年5月，前山片区新房成交均价为32093元/平方米，环比上升14%，同比上涨9%。

上述房企人士续称，珠海整体的房地产市场从2016年开始飙升，坦洲片区也被带动上涨，因为有很多在珠海工作的年轻人被挤压到坦洲或交界处的片区置业。“这部分片区生活配套齐全，就是学区比较差，但大部分年轻人短时间对学区也没什么要求。从这个点来看，格力的分房政策还是能留住人才的，特别是年轻人。”

