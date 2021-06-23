民调：澳洲人对中国信任度创历史新低

周二公布的一项调查显示，澳大利亚人对中国的信任度降至历史最低水平，更多人将中国视为澳洲的安全威胁，而非经济伙伴。与此同时，澳洲人对美国的信任度增强，对拜登的信心强于对其前任。

综合彭博社与路透社报道，洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的年度民调显示，只有16％的受访者相信中国在世界上采取负责任的行动，比例低于2018年的52％。10％的受访者认为中国国家主席习近平“在全球事务上行事正确”，比例小于去年的22％

相比之下，69％受访者表示对美国总统拜登有信心，比去年特朗普在任时高约39个百分点。大约61％的受访者表示他们信任美国，较去年上升了10个百分点。

52％多数受访者首次将中美在台湾发生军事冲突视为对澳洲切身利益的重大威胁。57％的受访者表示，在中美发生军事冲突时，“澳洲应保持中立”

澳洲民众对中国观感的下降反映出两国外交关系的显著恶化。自从2018年澳洲禁止华为参与当地5G网络建设以来，两国就开始出现裂痕。

去年澳洲总理莫里森呼吁对冠病起源进行独立调查后，两国关系更是直线跌入谷底。北京方面采取了一系列惩罚性贸易行动，煤炭、大麦，龙虾和葡萄酒等商品均遭到打击。

“过去几年，引发澳大利亚和中国矛盾的因素层出不穷，”Lowy Institute的民意和外交政策项目负责人卡萨姆（Natasha Kassam）接受采访时表示。比如维吾尔族穆斯林受到的待遇以及香港亲民主人士遭压迫等问题都影响了公众舆论，但最剧烈的变化“与中国将两国经济关系作为攻击武器有关”。

调查显示，63％的澳大利亚人认为中国更像是一个安全威胁，比例比去年高出22个百分点。只有34％的受访者表示，中国“更像是澳洲的经济伙伴”，比例下降21个百分点。

澳洲人对美国结盟的支持度总体保持稳定，78％的人表示结盟美国对澳洲的安全至关重要，75％的人表示美国将在澳洲受到威胁的情况下捍卫澳洲，这两个比例都与去年持平。

Lowy的这项对2222名澳大利亚成年人的调查于3月15日至29日进行，误差率为2.1％。