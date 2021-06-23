民调：民进党支持度五年新低 蔡英文声望43%

台湾民意基金会的最新民调显示，台湾总统蔡英文的声望仅有43%，创23个月来新低；民进党支持度22.6%，为五年来新低。

据“新头壳newtalk”报道，台湾民意基金会董事长游盈隆指出，约43%的受访者基本上赞同蔡英文总统处理台湾大事的方式，约45%不赞同。蔡英文声望持续下跌，民意支持度出现重大翻转，第三次执政困境正式登场。

游盈隆说，和上个月相比，蔡英文“总统职务表现赞同率”下滑2.5 个百分点，“总统职务表现不赞同率”上升3.2个百分点；这一来一往，使得不赞同者比赞同者多1.3个百分点，上个月两者之间相差4.4个百分点已成过去。

从整体发展脉络的角度看，蔡英文民意支持度持续下滑，尽管幅度不同于上个月，这应与五月疫情风暴中社会涌现大量质疑蔡英文疫苗政策有关。

游盈隆表示，目前赞同蔡英文总统处理台湾大事的方式的有43. 2%，是自2019年8 月以来最低；同时，目前不赞同蔡英文处理台湾大事方式的有44.5%，是2019年10 月以来的最高点。

在政党支持度方面，22.6%支持民主进步党，18.4%支持国民党，15.6%支持民众党，6.3%支持时代力量。和上个月相比，民进党支持者减少0.6个百分点；国民党支持者减少2.8个百分点；台湾民众党支持者遽增7. 1个百分点；时代力量上升3.3个百分点。

游盈隆说，整体而言，民进党支持度下滑到22.6%，创下五年来来最低的纪录，做为执政党理应深切反省检讨；台湾民众党在疫情风暴中反而脱颖而出，15 .6%是创党以来最高的支持度，只落后国民党2.8个百分点；时代力量和台湾基进在五月疫情风暴中浮浮沉沉，这次又浮出头，获得喘息机会。