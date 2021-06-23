港区人大代表批香港01等媒体反共乱港

港区人大代表、香港工联会会长吴秋北在社交媒体上，公开点名批评“香港01”、“立场新闻”等港媒，并指这些媒体作为“反中反共乱港的平台或助攻”，最终只会自取灭亡。

吴秋北昨天在个人面簿贴文写道，香港的一些媒体之可恶可悲在于摆不正自身角色，“老是要主动担当反中反共乱港的平台或助攻”。他并批评，这些媒体如此主动只会搞死香港，“然后自己也‘摺埋’（灭亡）或者被拨乱反正被‘摺埋’”。

接着，吴秋北以香港01为例，称其报道将中国中央政府的惠港政策及举措与《香港国安法》和修改选举制度对立起来，所带情绪在于将前者作为弥补后者的缺失，然后把前者作为无补于事的小恩小惠一起否定。他认为，香港01内心就是抵触中央。

随后，他点名立场新闻，批评其不断炒作《苹果日报》资金被冻结，因此无法给员工发放薪水，并向政府警方泼污水，试图诱导舆论认为政府警方才是员工权益受损的祸首，从而转移壹传媒及黎智英等为害国家安全，“才是戕害员工真凶的事实”。

他最后写道：“香港回归祖国24年了，一国两制已进入新时代了，如此反中反共乱港居心怎不自取灭亡！”

吴秋北也在这篇贴文附上一张图片，图片上写有“注意垃圾分类”，将《苹果日报》及上述提到的媒体暗喻为“垃圾”。