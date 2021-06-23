匈牙利反对派称若当选将终止中资计划

匈牙利现任总理欧尔班的六名竞争对手昨天发布联合声明，宣布他们一旦当选，将立即终止中国在当地的两大投资计划：复旦大学分校与匈塞铁路。

据路透社报道，一向与中国以及俄罗斯友好的欧尔班 （Viktor Orban） 任内全力推动两项备受瞩目的中资计划，包括上海复旦大学布达佩斯分校建设计划，以及中资公司兴建、连接布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德的铁路。匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的重点项目。

六名反对派候选人在发给中国国家主席习近平的信中表示，他们已达成协议，不论明年大选后由哪位候选人出线，当选者都会“尊重多数选民的明确意志”，立即宣布终止这两项计划。

反对复旦分校姿态鲜明的布达佩斯市长卡拉乔尼（Gergely Karacsony）、左翼自由主义派的民主联盟候选人多布列夫（Klara Dobrev）和自由派的力量运动党领袖费克特-吉奥（Andras Fekete-Gyor）都在他们的面簿页面上引用了这封信。他们说，极右翼政党尤比克党（Jobbik）的领导人雅卡布（Peter Jakab）和两名独立候选人也签署了这份协议。

路透社称，匈牙利政府发言人没有立即回复该通讯社询问。欧尔班政府过去曾表示，这条匈牙利与塞尔维亚之间的铁路将确保流向匈牙利的投资，而复旦大学分校将为匈牙利带来尖端科技知识。

目前匈牙利分裂已久的反对派正酝酿联手推出单一候选人，与民族主义色彩浓厚的欧尔班竞争总理大位，预料明年大选将会是欧尔班掌权11年以来面对的最强劲挑战。

欧尔班与中国政府一直保持密切关系，匈牙利也是欧盟内部公认的中国支持者。过去两个月里，匈牙利政府已三次使用否决权，阻挡欧盟发布批评中国香港政策的声明。